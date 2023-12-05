Общество 05.12.2023 в 11:03

В Улан-Удэ инструкторы «ЛизаАлерт» провели беседы по безопасности со школьниками

Инструкторы научили ребят выстраивать безопасный маршрут от дома до школы
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ инструкторы «ЛизаАлерт» провели беседы по безопасности со школьниками

Школа #ЛизаАлерт – одно из самых важных направлений отряда, потому что именно оно помогает нам предотвращать страшные случаи пропажи детей. Инструкторы проводят беседы с детьми разных возрастов, а также родительские собрания.

- На прошлой неделе, наши инструкторы Школы «ЛизаАлерт» провели беседы по безопасности с детьми разного возраста в детском саду «Колобок» с.Поселье и в средней общеобразовательной школе 108, - сообщают в «ЛизаАлерт».

Инструкторы научили ребят выстраивать безопасный маршрут от дома до школы, рассказали о том, как не заблудиться в незнакомом городе, во время прогулки по парку, в лесу, а так же как безопасно пользоваться общественным транспортом.

В общей сложности 43 школьника прослушали беседы о безопасности.

ШколаЛизаАлерт выражает благодарность родителям и преподавателям за неравнодушие к проблеме безопасности детей. Ведь только общими усилиями, мы сможем сделать всё возможное, для сохранения права подрастающего поколения на безопасность и жизнь!

Все занятия Школы «ЛизаАлерт» проводятся бесплатно. Пригласить инструктора в школу или детский сад можно по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» - 8(800)700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

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