В Бурятии к концу недели усилятся морозы

По данным синоптиков, в Бурятии ожидается постепенное усиление морозов. Как сообщили в Бурятском гидрометцентре, к концу недели в большинстве районов ночью столбики термометров опустятся до -27, -33 градусов. По северу до -40 градусов и ниже.Преобладающая температура днем составит -17, -22 градуса, местами по северу не выше -30 градусов.Фото: «Номер один»