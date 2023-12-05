Общество 05.12.2023 в 11:20
В Бурятии к концу недели усилятся морозы
Ночью похолодает до -27, -33, местами ниже -40 градусов
Текст: Андрей Константинов
По данным синоптиков, в Бурятии ожидается постепенное усиление морозов. Как сообщили в Бурятском гидрометцентре, к концу недели в большинстве районов ночью столбики термометров опустятся до -27, -33 градусов. По северу до -40 градусов и ниже.
Преобладающая температура днем составит -17, -22 градуса, местами по северу не выше -30 градусов.
Фото: «Номер один»
Преобладающая температура днем составит -17, -22 градуса, местами по северу не выше -30 градусов.
Фото: «Номер один»
Тегипогода