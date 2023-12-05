Общество 05.12.2023 в 11:25

За прошедшую неделю в Улан-Удэ произошло 16 технологических нарушений на электросетях

Старые электросети в частном секторе не выдерживают повышенных нагрузок из-за перехода горожан на электроотопление

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Текст: Ольга Лазарева
За прошедшую неделю в Улан-Удэ произошло 16 технологических нарушений на электросетях

Энергетики отмечают, что все ситуации связаны с повышенным потреблением и перегрузкой сетей в связи с переходом горожан на электроотопление, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Электрические сети в частном секторе и пригороде построены в советское время. Тогда не было стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей и электрокотлов. Сети в ДНТ и СНТ строились для сезонного использования. В настоящее время на таких участках строят капитальные дома и коттеджи с круглогодичным проживанием. При этом многие потребители самостоятельно переходят на электроотопление, не уведомив в об этом сетевую организацию «Бурятэнерго». Это сказывается на качестве электроснабжения. Из-за перегрузок падает напряжение, происходят частые отключения, страдают потребители подключенные к одной линии.

Перед установкой электрокотла необходимо обратиться в районные электросети (РЭС) и уточнить, есть ли свободная мощность. Затем подать заявку на увеличение мощности на сайте Портал-ТП.рф, заключить договор, и после обновления сетей устанавливать новое оборудование. В частности, переходить на электроотопление по Левом берегу возможно только после завершения реконструкции сетей по программе «Чистый воздух». Ее завершение ожидается в конце 2027 году.

Справки по телефону горячей линии ПАО «Россети Сибирь»: 8-800-220-0-220 или можно отправить сообщения в ватсап, телеграм на номер 8 995-572-33-98.

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