За прошедшую неделю в Улан-Удэ произошло 16 технологических нарушений на электросетях

Энергетики отмечают, что все ситуации связаны с повышенным потреблением и перегрузкой сетей в связи с переходом горожан на электроотопление, сообщили в Комитете городского хозяйства.



Электрические сети в частном секторе и пригороде построены в советское время. Тогда не было стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей и электрокотлов. Сети в ДНТ и СНТ строились для сезонного использования. В настоящее время на таких участках строят капитальные дома и коттеджи с круглогодичным проживанием. При этом многие потребители самостоятельно переходят на электроотопление, не уведомив в об этом сетевую организацию «Бурятэнерго». Это сказывается на качестве электроснабжения. Из-за перегрузок падает напряжение, происходят частые отключения, страдают потребители подключенные к одной линии.



Перед установкой электрокотла необходимо обратиться в районные электросети (РЭС) и уточнить, есть ли свободная мощность. Затем подать заявку на увеличение мощности на сайте Портал-ТП.рф, заключить договор, и после обновления сетей устанавливать новое оборудование. В частности, переходить на электроотопление по Левом берегу возможно только после завершения реконструкции сетей по программе «Чистый воздух». Ее завершение ожидается в конце 2027 году.



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