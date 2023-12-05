Общество 05.12.2023 в 12:28
В Улан-Удэ продлили акцию «Забери питомца с собой»
Главная цель - дать новый шанс на счастливую жизнь бездомным животным
Текст: Ольга Лазарева
Акция «Забери питомца домой», проводимая в приюте «Ананда», была продлена из-за спроса со стороны граждан. За период с 1 декабря новым владельцам было передано 73 собаки, из которых 45 собак породы хаски были перерегистрированы на благотворительный фонд HuskyEkb города Екатеринбург. Оставшиеся 28 питомцев были приняты в семьи силами граждан города Улан-Удэ и приграничных районов.
Напомним, что приют «Ананда» находится по адресу мкрн Медведчиково, 19. На месте работает мобильный пункт городской ветеринарной станции, который перерегистрирует животное с приюта сразу на нового владельца.
Главная цель акции «Забери питомца домой» - дать новый шанс на счастливую жизнь бездомным животным. Акция будет продолжаться до тех пор, пока у граждан будет спрос на прием питомцев из приюта.
На днях улан-удэнцев растрогала до слез история животного из приюта. Хромая собака, которую никто не хотел забирать, встала на задние лапы и сама попросилась к новым хозяевам.
Напомним, в Бурятии будут усыплять бездомных собак, такое решение утвердили на сессии Народного Хурала.
Все справки по телефонам: 89146346906 Ирина, +79025623039 Наргиза.
Напомним, что приют «Ананда» находится по адресу мкрн Медведчиково, 19. На месте работает мобильный пункт городской ветеринарной станции, который перерегистрирует животное с приюта сразу на нового владельца.
Главная цель акции «Забери питомца домой» - дать новый шанс на счастливую жизнь бездомным животным. Акция будет продолжаться до тех пор, пока у граждан будет спрос на прием питомцев из приюта.
На днях улан-удэнцев растрогала до слез история животного из приюта. Хромая собака, которую никто не хотел забирать, встала на задние лапы и сама попросилась к новым хозяевам.
Напомним, в Бурятии будут усыплять бездомных собак, такое решение утвердили на сессии Народного Хурала.
Все справки по телефонам: 89146346906 Ирина, +79025623039 Наргиза.
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