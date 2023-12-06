В улан-удэнском парке стало еще меньше места для отдыхающих

В Улан-Удэ до конца года должно завершиться строительство модульной спортивной площадки в парке имени Орешкова. Новая спортплощадка – это прекрасно, но многие горожане недоумевают, почему строить ее решили именно в парке, причем не где-нибудь в углу, а в центральной части? Недовольны и владельцы собак, лишившиеся площадки для выгула питомцев.Строительство модульной спортивной площадки началось осенью 2023 года, а завершить стройку обещают до конца декабря. Чиновники сообщали, что здесь горожане смогут заниматься массовыми видами спорта. Будут созданы условия для занятий футболом, баскетболом, хоккеем, воркаутом. А зимой здесь можно будет покататься на коньках и проводить хоккейные матчи. Предусмотрено и помещение для спортивных секций: зал единоборств, фитнес и т.д.- Площадка умная - тут предусмотрены цифровые услуги для горожан: регистрация пользователей, оповещение о предстоящих мероприятиях, запись на посещение секций, Wi-Fi, есть и централизованное управление оборудованием, видеонаблюдение, - отмечал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. - Таких площадок в нашем городе будут две: в парках им. Орешкова и в «Юбилейном». Основную часть средств на строительство выделяет федеральный бюджет, город тоже вносит свою лепту.Возникает вопрос: а не получится ли избыток ледовых площадок в Железнодорожном районе? Сейчас горожане могут покататься на коньках в ледовой арене «Iceметр», возле ФСК строится ледовый дворец. Таким образом, спортплощадка в парке станет уже третьей ледовой ареной в районе. Между тем в соцсетях не утихают споры по поводу строительства капитального сооружения в парке.- Я не против появления спортивных сооружений в парке, но возмущает то, что возводится именно капитальное строение, очередное здание, которое «съедает» пространство для прогулок. В 2020 году в этом же парке открыли интepaктивную детскую плoщaдку «ИгpaлБaйкaл». Там интересная задумка, пространство адаптировано под пpиpoдныe лaндшaфты. Все развлечения находятся на открытом воздухе. Высадили много растений и трав, за площадкой и насаждениями следят, там приятно прогуливаться. И здесь же возвели очередное безликое здание, отняв у парка еще один кусок земли, - рассказала «Номер один» неравнодушная горожанка, проживающая вблизи парка.В соцсетях также кипит недовольство.- Строить такие площадки надо в другом месте, а не в парке. В парке должны быть деревья, только они дают тень и прохладу, чистят воздух, чтобы люди комфортно отдыхали. В парке Орешкова очень мало деревьев, летом идешь и ищешь место в тени, но не найти его - везде солнце просвечивает насквозь. Там остатки старых деревьев, - высказала свое мнение еще одна жительница столицы Бурятии.- В нашем городе беда с местами выгула для собак, их почти нет. И теперь мы лишились еще одного места в парке Орешкова, там была большая просторная (относительно других специализированных мест для выгула) площадка, на которую приезжали люди со своими питомцами даже из других районов города. С того момента, когда рядом начали строить комплекс для занятий спортом, стало понятно, что дни нашей площадки сочтены. Ходили разные слухи - и то, что после строительства площадка останется на месте, и что нашу площадку куда-то перенесут, но в итоге сейчас идет активное строительство комплекса, проводят коммуникации, перерыли всю окружающую территорию, в том числе и нашу площадку. Мы с питомцами мыкаемся по кустам, пустырям и т.д. Неужели нельзя было это предусмотреть и выделить альтернативную территорию на время или на постоянной основе, - негодуют люди.В минспорта в ответ на разгневанную реакцию людей сообщили, что на участке, где строится площадка, «не было деревьев, ввиду этого никакого урона природе не нанесено», и уверяют, что «площадка станет прекрасным подспорьем для занятий физической культурой населения города, укрепления здоровья детей и взрослых, полезного и активного времяпрепровождения. Для размещения столь важного социального объекта выбрано одно из самых посещаемых мест города.Что касается площадки для выгула собак, в Дирекции по паркам «Номер один» сообщили, что после открытия спортобъекта её откроют вновь.Хочется задать вопрос – почему спортплощадку разместили не в углу парка, на месте бывшего шапито? Сейчас цирк в парке не размещается, территория свободна. Почему же понадобилось размещать строение именно в центральной части? А еще лучше бы разместить площадку в другом месте, не в парке.Мы задали этот вопрос Министерству спорта Республики Бурятия, однако получить комментарий пока не смогли. Таким образом, небольшой по территории парк стал еще меньше. Сейчас там есть многое: церковь, ресторан, кафе, парк аттракционов со свалкой ржавых автомобилей, догнивающих под открытым воздухом. Сейчас откроется и спортплощадка. Не хватает только одного - того, что делает парк местом отдыха: больших, здоровых деревьев, в тени которых можно укрыться от летней жары и небольшого дождика.Фото: «Номер один»