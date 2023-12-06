Закон жизни и тайна веков. Исправить это не под силу никому. Остается вопрос: как с этим жить? Психологи скажут: «Понять и простить». И тут возникает проблема: простить-то мы готовы, но вот понять…

Попытки призвать врачей к разборчивости в написании рецептов происходят регулярно и безуспешно. Последняя случилась буквально на прошлой неделе. Работник аптеки из Селенгинского района выложил в сеть крик души.

- Огромная просьба к нашим уважаемым врачам, наименование лекарственных препаратов в рецептах указывайте, пожалуйста, разборчиво. Когда покупатель приходит в аптеку, иногда просто невозможно расшифровать ваши записи на латинском языке. Спасибо большое за понимание.

Больше 5 тыс. человек просмотрело это сообщение, и, вероятно, среди них были и врачи. Дошел ли посыл? Задумался ли кто-то из работников гильдии Змеи и Чаши над тем, чтобы писать понятнее? Надежда на это крайне мала.

Впрочем, есть вероятность (небольшая, но все же), что врачи делают это специально. Ведь, пытаясь расшифровать их каракули, люди задействуют определенные участки мозга. Что может снизить риски таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, склероз, болезнь Паркинсона. Но это не точно.