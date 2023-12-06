Общество 06.12.2023 в 09:04

Какие дороги отремонтируют в 2024 году в Улан-Удэ

На масштабные работы из федерального бюджета выделено 700 млн рублей
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Текст: Ольга Лазарева
Какие дороги отремонтируют в 2024 году в Улан-Удэ
В следующем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 12 участков дорог общей протяженностью 18 км 470 м. На масштабные работы из федерального бюджета выделено 700 млн рублей.

- С первыми теплыми днями следующего года мы опять начнем ремонтную кампанию. Особое внимание будет уделяться доступности – подрядчики должны обеспечить безбарьерную среду: заниженные бордюры, удобные съезды, тактильную плитку у пешеходных переходов,- сообщил Цокто Лубсанов, замдиректора МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Ещё один основной критерий нацпроекта – ремонтируемая дорога должна обеспечивать подъездной путь к социально значимым объектам – школам, детским садам, больницам. Так, в ремонтную кампанию следующего года попали такие улицы как Бабушкина, проспект 50-летия Октября, Октябрьская, Борсоева, Снежная в мкрн Исток и другие.

В 2023 году завершен ремонт 25 участков дорог общей протяженностью 30 км.

- Разница в протяжённости и количестве объектов в этом и следующем году связана с ремонтом основных магистральных дорог города, таких как ул. Борсоева, Иволгинская, Ключевская, Октябрьская. На данных улицах количество полос движения от двух до трех и, соответственно, больше площадь асфальтирования покрытия проезжей части, - подчеркнул Цокто Лубсанов.

Смотрите список планируемых к ремонту дорог в карточках.

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