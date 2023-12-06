Общество 06.12.2023 в 09:22
Законопроект о запрете «наливаек» принят в первом чтении
Алексей Цыденов поддержал инициативу депутатов Госдумы
Текст: Ольга Лазарева
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках". Документ инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. Поправки вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", сообщает ТАСС.
Сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают.
"В настоящее время во многих субъектах РФ остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов", - указывают авторы документа.
«Если закон утвердят, то регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ранее субъекты РФ уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции. После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере», - сообщил в своём телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Глава республики Алексей Цыденов поддержал такую инициативу, он опубликовал в своем телеграмм-канале информацию о вышеозвученной теме, кратко прокомментировав: «Ждем!»
Сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают.
"В настоящее время во многих субъектах РФ остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов", - указывают авторы документа.
«Если закон утвердят, то регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ранее субъекты РФ уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции. После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере», - сообщил в своём телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Глава республики Алексей Цыденов поддержал такую инициативу, он опубликовал в своем телеграмм-канале информацию о вышеозвученной теме, кратко прокомментировав: «Ждем!»
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