В Бурятии прокурор района следит за сроками строительства новой школы

Прокурор Кижингинского района объявил предостережение представителю организации, осуществляющей строительство школы, о недопущении нарушения сроков исполнения контракта.



Прокуратура Кижингинского района осуществляет надзор за исполнением законодательства при реализации национального проекта «Образование».

Управлением капитального строительства Правительства республики с ООО «Дом 2000» заключен государственный контракт на строительство школы на 176 учащихся в с. Кижинга, срок исполнения которого установлен 30 апреля 2024 года.



Прокурор района Алексей Понушков выехал на объект и проверил ход проведения работ. Руководитель районного надзорного органа с представителем застройщика обсудили вопросы соблюдения плана-графика выполнения строительных работ, достаточности строительных материалов, рабочей силы и техники.



- Для недопущения нарушения сроков, предусмотренных планом-графиком, прокурор должностному лицу организации объявил предостережение о недопустимости нарушения закона и сроков исполнения контракта. Завершение строительства школы находится на контроле прокуратуры района, - сообщает прокуратура Бурятии.