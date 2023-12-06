В Улан-Удэ жители каждый день вынуждены ходить по ямам и раскопанным траншеям

Жители 113-го квартала Улан-Удэ пожаловались на небезопасный ремонт тепловых сетей, «замороженный» с осени прямо под их окнами.



Огромные котлованы с тепловыми трубами зияют уже не первый месяц, а работа не сдвигается с мертвой точки. Горы песка покрылись снегом, ямы в открытом доступе. Деревянные переходы через траншеи очень скользкие. В таких условиях ходить очень страшно, сетуют горожане. А ведь идти приходится и детям в школу, и пожилым людям утром и вечером, когда еще темно.



- Мы обратились в прокуратуру. При ремонте теплотрасс должны соблюдаться требования безопасности, которые здесь явно нарушены. Также мы просим установить наличие нарушений по срокам окончания работ и проконтролировать должное восстановление благоустройства, - сообщают в ОНФ Бурятии.



