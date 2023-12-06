Общество 06.12.2023 в 10:30

В Улан-Удэ с организаторов подпольного казино взыскали свыше миллиона рублей

Помимо основного наказания суд приговорил их к крупным штрафам
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с организаторов подпольного казино взыскали свыше миллиона рублей
1,3 миллиона рублей взыскали судебные приставы Бурятии с четверых организаторов подпольного казино, которых осудили в 2023 году.

Как рассказали в УФССП РБ, пятеро жителей республики: трое мужчин и две женщины, объединившись в организованную группу, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета. Для этого они арендовали подходящие помещения и закупили необходимую технику. Деятельность игорных заведений пресекла полиция.

Фигурантов дела судили. Одну из обвиняемых суд приговорил к лишению свободы условно. Еще четверо осужденных, помимо основного наказания, получили уголовные штрафы. Суд постановил взыскать с двух из них 200 и 500 тысяч рублей, с остальных — по 300 тысяч рублей.

«В отношении должников были вынесены постановления о временном ограничении в выезде за пределы России. Один из них был предупрежден о возможности уголовного дела за злостное уклонение от уплаты штрафа», - рассказал главный судебный пристав Бурятии Петр Ертанов.

После этого осужденные погасили задолженность. Взысканные средства были перечислены в доход федерального бюджета.

Фото: МВД Бурятии
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