В Улан-Удэ с организаторов подпольного казино взыскали свыше миллиона рублей

1,3 миллиона рублей взыскали судебные приставы Бурятии с четверых организаторов подпольного казино, которых осудили в 2023 году.Как рассказали в УФССП РБ, пятеро жителей республики: трое мужчин и две женщины, объединившись в организованную группу, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета. Для этого они арендовали подходящие помещения и закупили необходимую технику. Деятельность игорных заведений пресекла полиция.Фигурантов дела судили. Одну из обвиняемых суд приговорил к лишению свободы условно. Еще четверо осужденных, помимо основного наказания, получили уголовные штрафы. Суд постановил взыскать с двух из них 200 и 500 тысяч рублей, с остальных — по 300 тысяч рублей.«В отношении должников были вынесены постановления о временном ограничении в выезде за пределы России. Один из них был предупрежден о возможности уголовного дела за злостное уклонение от уплаты штрафа», - рассказал главный судебный пристав Бурятии Петр Ертанов.После этого осужденные погасили задолженность. Взысканные средства были перечислены в доход федерального бюджета.Фото: МВД Бурятии