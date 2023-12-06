В Бурятии скончался бывший главврач Петропавловской ЦРБ

В Бурятии скончался врач-онколог, бывший главврач Петропавловской центральной районной больницы Иван Карпушкеев. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.Иван Карпушкеев родился 24 сентября 1950 года в селе Алцак Джидинского района. В 1976 году окончил Читинскую медицинскую академию по специальности врач-стоматолог и по распределению был направлен в Сахалинскую область. Более 10 лет занимался там вопросами стоматологии, прошел путь от рядового врача до заведующего отделением.В 1987 году Иван Карпушкеев вернулся на родину. До 1991 года трудился в организационно-методическом отделе Петропавловской ЦРБ, далее до 1994 года возглавлял больницу в качестве главного врача.В связи с возникшими проблемами по здоровью решил освоить новую специальность врача-дерматовенеролога. Почти 30 лет наряду с дерматовенерологией успешно совмещал работу врача-онколога.В 2023 году Иван Карпушкеев ушел на заслуженный отдых, но продолжал помогать родному коллективу.«Долгие годы наш коллега являлся надежным соратником и сподвижником в развитии и укреплении онкологической службы республики. Педантичный и скрупулезный, очень собранный и пунктуальный, он всегда вовремя выполнял все необходимые задания, поручения, отчеты по онкологии. Знал и погружался в проблемы своих пациентов, помогал и сопереживал им. Скромный и тактичный, Иван Банзаракцаевич всегда был отзывчивым и очень позитивным человеком. Знаем, что всегда поддерживал своих коллег по больнице, в коллективе его уважали и ценили», - рассказали в Минздраве Бурятии.От имени всего медицинского сообщества Минздрав Бурятии выразил глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, всем кто знал Ивана Карпушкеева.Фото: Минздрав Бурятии