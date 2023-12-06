Общество 06.12.2023 в 11:18

Власти Улан-Удэ проверили работу котельной в Сосновом Бору

Сейчас из 8 котлов там работают 5
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ проверили работу котельной в Сосновом Бору
В преддверии сильных морозов председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев побывал в котельной и тепловых пунктах в микрорайоне Сосновый Бор. Вместе с депутатами горсовета Анатолием Перепелицей и Виктором Ефремовым он оценил работу объектов, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Комиссия осмотрела объекты, обсудила насущные вопросы с работниками объектов жилищно-коммунальной сферы.

– Важно из первых уст узнавать о потребностях и специфике работы. Сегодня мы осмотрели состояние объекта, убедились, что из восьми котлов в работе пять, один на резерве, подача тепла нормативная. Тем не менее, объект требует реконструкции. Подрядная организация, которая ремонтировала летом еще один котел, не закончила работу и покинула объект. Этот котел точно понадобится при прохождении пиковых нагрузок. Будем обращаться к руководству филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по ВВО «ЖКС №10» в Хабаровск, а также в Военную прокуратуру для совместного решения этих вопросов, – сказал Сергей Гашев.

Кроме того, на центральных пунктах необходима замена теплообменного оборудования с высоким уровнем износа. Некоторые из них установлены в 1979 и 1982 годах. Наблюдается значительная потеря тепловой энергии в теплообменном оборудовании. Потери тепла от котельной составляют 30 градусов.

Фото: мэрия Улан-Удэ

Все новости

В Бурятии новый школьный автобус простаивает в гараже
06.12.2023 в 12:17
Аналитика Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в 1,5 раза
06.12.2023 в 11:39
Фонд капитального ремонта Бурятии объявляет акцию по списанию пени
06.12.2023 в 11:33
В северном районе Бурятии разгорается топливный кризис
06.12.2023 в 11:28
Власти Улан-Удэ проверили работу котельной в Сосновом Бору
06.12.2023 в 11:18
В Улан-Удэ начался суд над участниками смертельного спарринга
06.12.2023 в 11:06
В Бурятии скончался бывший главврач Петропавловской ЦРБ
06.12.2023 в 10:51
В Улан-Удэ с организаторов подпольного казино взыскали свыше миллиона рублей
06.12.2023 в 10:30
В Улан-Удэ жители каждый день вынуждены ходить по ямам и раскопанным траншеям
06.12.2023 в 10:27
В Бурятии подростки угнали автомобиль из гаража
06.12.2023 в 10:15
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
В Бурятии новый школьный автобус простаивает в гараже
У района пока нет средств, чтобы поставить на него Глонас и тахограф
06.12.2023 в 12:17
Фонд капитального ремонта Бурятии объявляет акцию по списанию пени
Она продлиться два месяца
06.12.2023 в 11:33
В северном районе Бурятии разгорается топливный кризис
В Муйском районе введен режим «Повышенная готовность»
06.12.2023 в 11:28
В Бурятии скончался бывший главврач Петропавловской ЦРБ
Иван Карпушкеев более 45 лет проработал в сфере здравоохранения
06.12.2023 в 10:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru