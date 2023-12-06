Власти Улан-Удэ проверили работу котельной в Сосновом Бору

В преддверии сильных морозов председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев побывал в котельной и тепловых пунктах в микрорайоне Сосновый Бор. Вместе с депутатами горсовета Анатолием Перепелицей и Виктором Ефремовым он оценил работу объектов, сообщили в Комитете городского хозяйства.Комиссия осмотрела объекты, обсудила насущные вопросы с работниками объектов жилищно-коммунальной сферы.– Важно из первых уст узнавать о потребностях и специфике работы. Сегодня мы осмотрели состояние объекта, убедились, что из восьми котлов в работе пять, один на резерве, подача тепла нормативная. Тем не менее, объект требует реконструкции. Подрядная организация, которая ремонтировала летом еще один котел, не закончила работу и покинула объект. Этот котел точно понадобится при прохождении пиковых нагрузок. Будем обращаться к руководству филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по ВВО «ЖКС №10» в Хабаровск, а также в Военную прокуратуру для совместного решения этих вопросов, – сказал Сергей Гашев.Кроме того, на центральных пунктах необходима замена теплообменного оборудования с высоким уровнем износа. Некоторые из них установлены в 1979 и 1982 годах. Наблюдается значительная потеря тепловой энергии в теплообменном оборудовании. Потери тепла от котельной составляют 30 градусов.Фото: мэрия Улан-Удэ