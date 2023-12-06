Общество 06.12.2023 в 11:28
В северном районе Бурятии разгорается топливный кризис
В Муйском районе введен режим «Повышенная готовность»
Текст: Андрей Константинов
С 4 декабря в Муйском районе Бурятии введен режим «Повышенная готовность». Распоряжение об этом издала местная администрация. Причина - критическая ситуация с поставкой угля для котельных, сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7».
Компаниям «Икибзяк» и «ТВКом-С» рекомендовано усилить работу по сбору задолженности с потребителей, провести ревизию имеющегося твердого топлива на котельных и принять меры по созданию их нормативного запаса.
Фото: «Номер один»
Компаниям «Икибзяк» и «ТВКом-С» рекомендовано усилить работу по сбору задолженности с потребителей, провести ревизию имеющегося твердого топлива на котельных и принять меры по созданию их нормативного запаса.
Фото: «Номер один»
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