Общество 06.12.2023 в 11:33

Фонд капитального ремонта Бурятии объявляет акцию по списанию пени

Она продлиться два месяца
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Текст: Иван Иванов
Фонд капитального ремонта Бурятии объявляет акцию по списанию пени
Фонд капитального ремонта Республики Бурятия с 1 декабря 2023 года по 31 января 2024 года объявляет акцию по списанию пени за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт.

Для списания пени собственникам помещений необходимо погасить в полном объеме сумму задолженности по взносам на капитальный ремонт с учетом начисления за декабрь 2023 г. и январь 2024, в зависимости от даты обращения. Заявление можно подать в Фонд капремонта в период проведения акции по утвержденной форме с приложением копий документов, подтверждающих оплату.

Заявление с приложением копий документов могут быть предоставлены собственниками при личном обращении в Фонд, направлены почтовым отправлением или по электронной почте [email protected]. Также документы принимаются во всех отделениях Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ). Кроме того, прием документов будет осуществляться в управляющих компаниях на территории Улан-Удэ по согласованию с ними.

В акции могут принять участие как физические, так и юридические лица. Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры судебного взыскания задолженности по взносам на капитальный ремонт и имеется вступившее в законную силу решение суда.

Положение об акции можно найти на сайте Фонда в разделе «О фонде» - нормативно-правовая информация. Образцы заявлений в разделе «Собственникам» - образцы документов.

За более подробной информацией необходимо обращаться в НО «Фонд капитального ремонта» по адресу г. Улан-Удэ, ул. Толстого 23, каб. 201, индекс 670000. Или звонить по тел: 8 (3012) 25-25-25 доб. 1.

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