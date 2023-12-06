В Бурятии прошел день открытых дверей в колонии-поселении

КП-3 УФСИН России по Республике Бурятия открыла свои двери для родственников осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении.

Заместитель начальника колонии Алексей Кулаков провел для гостей экскурсию по учреждению, родственники посетили помещения общежитий отрядов и воспитательного центра, побывали в учебных классах, молельных комнатах и библиотеке. После чего осужденные смогли побеседовать со своими родными и близкими в столовой учреждения.

- Данное мероприятие - одна из форм воспитательного воздействия на осужденных, направленной на профилактику нарушения осужденными правил внутреннего распорядка и стимулирование их к правопослушному поведению, с помощью привлечения родственников, - сообщают в УФСИН РФ по РБ.