Общество 06.12.2023 в 13:39

В Бурятии прошел день открытых дверей в колонии-поселении

Для родственников осужденных провели экскурсию
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии прошел день открытых дверей в колонии-поселении

КП-3 УФСИН России по Республике Бурятия открыла свои двери для родственников осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении.

 Заместитель начальника колонии Алексей Кулаков провел для гостей экскурсию по учреждению, родственники посетили помещения общежитий отрядов и воспитательного центра, побывали в учебных классах, молельных комнатах и библиотеке. После чего осужденные смогли побеседовать со своими родными и близкими в столовой учреждения.

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- Данное мероприятие - одна из форм воспитательного воздействия на осужденных, направленной на профилактику нарушения осужденными правил внутреннего распорядка и стимулирование их к правопослушному поведению, с помощью привлечения родственников, - сообщают в УФСИН РФ по РБ.

 

 

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