В Бурятии предупреждают о возможном сходе снежных лавин

По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», с 08:00 6 декабря по 08:00 (по местному времени) 7 декабря в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия возможен сход снежных лавин.Главное управление МЧС России по Республике Бурятия просит всех жителей и гостей региона соблюдать осторожность. Следует помнить, что лавины представляют реальную угрозу для людей в горах. Категорически запрещено выходить на туристические маршруты, находящиеся в лавиноопасной зоне.- Перед поездкой или походом ознакомьтесь с прогнозом погоды в той местности, куда вы направляетесь. Обеспечьте себя теплыми вещами и средствами связи. Телефон экстренных служб «101» и «112», - предупреждают в МЧС РФ по РБ.