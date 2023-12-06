В Улан-Удэ более ста классов перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ. На сегодняшний день на карантине находится около четырёх тысяч учеников из более чем ста классов. Учебный процесс ведется в дистанционном режиме, сообщает Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ.Карантин введен только в школе №29, здесь порог заболеваемости превышает 20%. Исходя из данных ежедневного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппа, общее количество болеющих школьников составило более семи тысяч детей - это около 10% от общего числа учеников.Из числа педагогов болеют гриппом и ОРВИ 96 человек.В образовательных учреждениях ведут работу по профилактике острых вирусных заболеваний. Идет дезинфекция и проветривание помещений, соблюдается температурный режим, используются приборы для обеззараживания воздуха.