Общество 06.12.2023 в 14:20
В Улан-Удэ более ста классов перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
На карантине находится около четырёх тысяч учеников из более чем ста классов
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ более ста классов перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ. На сегодняшний день на карантине находится около четырёх тысяч учеников из более чем ста классов. Учебный процесс ведется в дистанционном режиме, сообщает Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ.
Карантин введен только в школе №29, здесь порог заболеваемости превышает 20%. Исходя из данных ежедневного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппа, общее количество болеющих школьников составило более семи тысяч детей - это около 10% от общего числа учеников.
Из числа педагогов болеют гриппом и ОРВИ 96 человек.
В образовательных учреждениях ведут работу по профилактике острых вирусных заболеваний. Идет дезинфекция и проветривание помещений, соблюдается температурный режим, используются приборы для обеззараживания воздуха.
Карантин введен только в школе №29, здесь порог заболеваемости превышает 20%. Исходя из данных ежедневного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппа, общее количество болеющих школьников составило более семи тысяч детей - это около 10% от общего числа учеников.
Из числа педагогов болеют гриппом и ОРВИ 96 человек.
В образовательных учреждениях ведут работу по профилактике острых вирусных заболеваний. Идет дезинфекция и проветривание помещений, соблюдается температурный режим, используются приборы для обеззараживания воздуха.
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