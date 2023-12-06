Общество 06.12.2023 в 14:33
В Улан-Удэ отключат воду в Октябрьском районе
Список домов, которых коснется отключение
Текст: Ольга Лазарева
МУП «Водоканал» сообщает: в ночь с 23:00 8 декабря до 09:00 9 декабря будет произведено отключение холодного водоснабжения в Октябрьском районе.
Причина: в связи с проведением плановых работ по технологическому подключению жилых домов.
Организован подвоз воды.
Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33
Список домов в карточке:
Причина: в связи с проведением плановых работ по технологическому подключению жилых домов.
Организован подвоз воды.
Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33
Список домов в карточке:
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