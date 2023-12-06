В Улан-Удэ отключат воду в Октябрьском районе

МУП «Водоканал» сообщает: в ночь с 23:00 8 декабря до 09:00 9 декабря будет произведено отключение холодного водоснабжения в Октябрьском районе.Причина: в связи с проведением плановых работ по технологическому подключению жилых домов.Организован подвоз воды.Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33Список домов в карточке: