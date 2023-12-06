С малышом на руках - в новый дом!

Рождение малыша – для семьи счастье, но и большая ответственность. В условиях постоянного роста цен на недвижимость зачастую молодые семьи вынуждены годами откладывать на покупку собственного жилья, а до тех пор кочевать по съемным квартирам. «Номер один» пообщался с молодыми родителями республики и выяснил, какую помощь им оказало государство и на какие виды социальной поддержки могут они рассчитывать, в том числе при планировании семейного бюджета.На сегодня в Бурятии действует сразу несколько видов материальной помощи для молодых родителей. Как сообщили в региональном Отделении СФР, с 2020 года при рождении первого ребенка семья имеет право на федеральный материнский капитал - он составит более 586 тыс. рублей. Кроме того, в республике при рождении первенца можно получить два единовременных пособия: через СФР единовременная выплата составит 27 490,84 рубля, «дальневосточная» выплата – 32 012 рублей выплачивается органами соцзащиты на ребенка, рожденного с 1 января 2019 года.- За последние пять лет выплата предоставлена при рождении 14 тыс. первенцев на общую сумму 375 млн рублей. За этим видом поддержки ежегодно обращается около 2,5 тыс. молодых родителей республики, - прокомментировала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.С 2019 года, после присоединения Бурятии к Дальневосточному федеральному округу, благодаря нацпроекту «Демография» у семей, в которых родился второй ребенок, появилась возможность к федеральному маткапиталу получать еще и «дальневосточную» доплату в размере 30% от его размера. Если второй ребенок родился до конца 2019 года, то федеральный маткапитал составит 586 946 рублей, если с 2020 года – то увеличенный до 775 628 рублей. По тому же принципу выплачивают «дальневосточную» доплату к маткапиталу – 176 тысяч и 232 тыс. рублей соответственно. Родители могут объединить эти средства и направить на несколько направлений: улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотеки, на образование любого ребенка в семье, а также приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, или направить средства на накопительную пенсию мамы.При рождении третьего ребенка (и последующих детей) семьям предоставляется региональный капитал – свыше 65 тыс. рублей. Мера соцподдержки положена многодетным семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми и если доход на одного члена семьи не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума на момент рождения или усыновления третьего или последующих детей. Как отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, за десять месяцев текущего года региональным материнским капиталом воспользовались уже 1740 многодетных семей.Отметим, многодетные семьи в регионе также имеют право на приобретение льготных авиабилетов, компенсацию за приобретенные лекарства детям до шести лет, первоочередной прием детей в дошкольные образовательные организации и организации допобразования, первоочередное предоставление учащимся до 15 лет льготных путевок в детские оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные площадки, бесплатное, один раз в месяц, посещение государственных театров.Своей историей поделилась семья Борисовых из села Бичура Бичурского района. Чуть больше года назад они стали родителями во второй раз.- Наш старший сын учится в шестом классе. Ему 12 лет, занимается футболом, а младшая – девочка, ей 1,2 годика. Разница у детей 11 лет, старший ребенок у нас нянька, причем самая лучшая нянька, всегда помогает. Спустя столько лет нам нестрашно было стать родителями, только по здоровью немного тяжелее, чем 11 лет назад: первого ребенка я родила в 22 года, а сейчас возраст уже другой все-таки, в то время полегче было ходить беременной, - признается Вера Борисова.Как отмечает мама, федеральный капитал и «дальневосточная» доплата к нему оформлены проактивно, без личного участия семьи.- Мы получили два сертификата: федеральный материнский капитал и доплату к нему на второго ребенка. Средства направили на улучшение жилищных условий - приобрели квартиру в Бичуре в двухквартирном доме с участком. Очень хорошее месторасположение у квартиры, школа в шаговой доступности. Для нашей семьи такая поддержка была ощутимая, и это очень хорошее дело, что семьям такая помощь оказывается, потому что такие деньги просто так не накопишь. Имея такую финансовую поддержку от государства, проще добавить из собственных средств и приобрести жилье. Эмоции после переезда были исключительно положительные, все-таки жизнь в своем жилье это здорово. Раньше мы жили на съемной квартире. Дети очень разные: старший был спокойным ребенком, а девочка у нас отчаянная, с ней не соскучишься!- поделилась Вера Борисова.Семья Содномдоржиевых из Баунтовского района после получения поддержки от государства смогла погасить крупную сумму по ипотеке. Они получили материнские капиталы, а также попали в федеральную программу «Молодая семья». Суть программы - государство оплачивает жителям часть стоимости квартиры, средства предоставляются в виде субсидии.- У нас двое детей, две девочки. Младшей - два года, старшей - шесть лет, на следующий год наша старшая пойдет в школу. Мы очень хотели второго ребенка, младшая дочь появилась на свет в 2021 году. Жили в съемных квартирах с первым ребенком, потом взяли ипотеку, купили дом в Багдарине, родился второй ребенок, часть ипотеки погасили, когда получили господдержку. Эта помощь была для нас очень существенная, - рассказывает Анжелика Содномдоржиева.Сейчас молодая мама в декрете, папа трудится в «МРСК Сибири». Как признается мама, изначально родители не знали о программе «Молодая семья».- Узнали только позже, что можно получить такую помощь от государства. Сначала все делали своими силами, затем в администрации объяснили, что можно получить такую поддержку. Нам все рассказали, сложностей при получении не было. В очереди по программе «Молодая семья» мы стояли около двух лет, сначала не знали, пройдем или нет. Потом нас обрадовали – рассказали, что мы прошли, и выделили деньги, которые мы направили на погашение части ипотеки. Мы очень благодарны за это, - поделилась жительница.Отметим, всего за 2019 - 2023 гг. «дальневосточным» капиталом воспользовались 9086 семьей на сумму 1,6 млрд рублей.Отметим, что при рождении ребенка у семей есть возможность получать ежемесячные пособия, которые они могут тратить на повседневные нужды. С 2023 года по линии Социального фонда нуждающиеся в помощи государства семьи получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка от 0 до 17 лет (единое пособие).Такое же пособие назначается женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (с 12 недель). Для удобства получателей в единое пособие объединены пять выплат, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты и Пенсионным фондом РФ. Теперь выплату на всех детей можно оформить по одному заявлению, которое достаточно подать на Госуслугах, и пособие будет выплачиваться СФР в единую дату выплату по всей стране - 3-его числа ежемесячно.Чтобы помощь государства получали семьи, которые в ней действительно нуждаются, отметили в Социальном фонде, единое пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи: по доходам и имуществу. Нуждаемость по доходам определяется на каждого члена семьи исходя из прожиточного минимума на душу населения в Бурятии. В текущем году его величина составляет 15 669 рублей, в следующем году, с учетом повышения – 16 627 рублей.Единое пособие выплачивается на каждого ребенка. С 1 января 2024 года в Бурятии максимальный размер такой выплаты на ребенка составит 16 854 рубля в связи с увеличением прожиточного минимума для детей. Об этом в ходе прямого эфира Центра управления регионом рассказал управляющий Отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев.- Единое пособие будущим мамам устанавливается исходя из величины прожиточного минимума, но уже для трудоспособного населения. Соответствующий прожиточный минимум на будущий год утвержден в размере 18 123 рубля. Единое пособие на детей и беременным женщинам устанавливается в размере 50%, 75% и 100%, в зависимости от нуждаемости семьи, - рассказал Климентий Шомоев.Управляющий отметил, что с введением единого пособия изменились правила назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет неработающим гражданам. В отличие от единого пособия, данная выплата устанавливается в фиксированном размере, в этом году она составляет 10 309 рублей. Если семье выгодно получать на детей единое пособие, то ежемесячную выплату по уходу за ребенком до полутора лет неработающим гражданам уже не назначат. А вот работающие граждане могут одновременно получать и единое пособие, и ежемесячную выплату по уходу за ребенком до полутора лет, если семья проходит по критериям нуждаемости.И еще одна ежемесячная выплата, которую сегодня можно оформить на детей до трех лет. Это выплата из средств федерального маткапитала на любого ребенка в семье в возрасте до трех лет. Она предоставляется, если семья еще не израсходовала средства маткапитала, и при условии, если доход на одного члена семьи не превышает двух размеров прожиточного минимума на душу населения.В Бурятии с января 2023 года единое пособие выплачивается на более чем 120 тыс. детей в возрасте до 17 лет, а также более 2000 беременным женщинам. Кроме того, в 2024 году максимальный размер пособия по беременности и родам работающим женщинам возрастет до 565 тыс. рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих составит 49 тыс. рублей.На социальную поддержку семей с детьми в бюджете Социального фонда предусмотрено свыше 2,2 трлн рублей, эти средства будут направлены на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и другие меры социальной поддержки. С 2024 года объем финансирования на выплату только единого пособия в республике превысит 20 млрд рублей, - подчеркнул Климентий Шомоев.Фото: из личного архива Веры Борисовой