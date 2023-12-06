СПИД Центр Бурятии получил награду в номинации «Волонтёрская организация года»

5 декабря, в Международный день добровольцев, прошла торжественная церемония награждения победителей республиканских конкурсов «Признание» и «Республика добрых дел».Волонтёрскому движению «Я волонтер СПИД Центра Бурятии» вручили диплом 2 степени в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Республика добрых дел» в номинации «Волонтёрская организация года» от Правительства Республики Бурятия.- Вся деятельность отдела профилактики и наших волонтёров направлена на информирование населения по профилактике ВИЧ-инфекции. Мы гордимся проделанной работой и нашими волонтёрами, работающих на благо республики. Спасибо организаторам за награду! – сообщают в СПИД Центре.Отметим, что в Бурятии на данный момент 6016 волонтеров по профилактике ВИЧ-инфекции. За 2023 год обучено более 615 волонтёров. Волонтерские группы созданы в Улан-Удэ и 18 районах Республики Бурятия