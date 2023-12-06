Общество 06.12.2023 в 15:31

В Улан-Удэ родился мальчик-богатырь

Его вес - почти 5 кг, а рост – 58 см
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ родился мальчик-богатырь
За прошедший месяц в республиканском перинатальном центре родилось 385 детей, что  на 97 детей больше, чем в октябре. Из них 198 мальчиков, 197 девочек и 10 двойняшек.  

Больше всего родов было 8 ноября: 15 мальчиков и 8 девочек. 


А 25 ноября в Улан-Удэ родился мальчик-богатырь весом 4590 гр. и ростом 58 см.

Фото: Pixabay.com
Теги
Общество

Все новости

Решить демографическую проблему
06.12.2023 в 15:34
В Улан-Удэ родился мальчик-богатырь
06.12.2023 в 15:31
СПИД Центр Бурятии получил награду в номинации «Волонтёрская организация года»
06.12.2023 в 15:23
Успех внутри национального проекта
06.12.2023 в 14:59
С малышом на руках - в новый дом!
06.12.2023 в 14:42
В Улан-Удэ отключат воду в Октябрьском районе
06.12.2023 в 14:33
В Улан-Удэ более ста классов перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
06.12.2023 в 14:20
Разыграют миллион
06.12.2023 в 14:17
С начала года на пожарах погибли 267 детей
06.12.2023 в 13:58
Приоритет – улучшение качества жизни людей
06.12.2023 в 13:53
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
Решить демографическую проблему
В Улан-Удэ искали нестандартные решения для повышения рождаемости
06.12.2023 в 15:34
СПИД Центр Бурятии получил награду в номинации «Волонтёрская организация года»
В Бурятии работает 6016 волонтеров по профилактике ВИЧ-инфекции
06.12.2023 в 15:23
С малышом на руках - в новый дом!
В Бурятии благодаря господдержке жители с детьми смогли улучшить жилищные условия
06.12.2023 в 14:42
В Улан-Удэ отключат воду в Октябрьском районе
Список домов, которых коснется отключение
06.12.2023 в 14:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru