За прошедший месяц в республиканском перинатальном центре родилось 385 детей, что на 97 детей больше, чем в октябре. Из них 198 мальчиков, 197 девочек и 10 двойняшек.Больше всего родов было 8 ноября: 15 мальчиков и 8 девочек.А 25 ноября в Улан-Удэ родился мальчик-богатырь весом 4590 гр. и ростом 58 см.Фото: Pixabay.com