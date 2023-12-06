Общество 06.12.2023 в 15:31
В Улан-Удэ родился мальчик-богатырь
Его вес - почти 5 кг, а рост – 58 см
Текст: Ольга Лазарева
За прошедший месяц в республиканском перинатальном центре родилось 385 детей, что на 97 детей больше, чем в октябре. Из них 198 мальчиков, 197 девочек и 10 двойняшек.
Больше всего родов было 8 ноября: 15 мальчиков и 8 девочек.
А 25 ноября в Улан-Удэ родился мальчик-богатырь весом 4590 гр. и ростом 58 см.
Фото: Pixabay.com
Больше всего родов было 8 ноября: 15 мальчиков и 8 девочек.
А 25 ноября в Улан-Удэ родился мальчик-богатырь весом 4590 гр. и ростом 58 см.
Фото: Pixabay.com
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