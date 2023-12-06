Общество 06.12.2023 в 15:45

В России планируют ужесточить наказание за сокрытие экологической информации

За последние 2 года правонарушений в этой отрасли стало больше на 50%.
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Текст: Ольга Лазарева
В России планируют ужесточить наказание за сокрытие экологической информации

Депутаты Государственной Думы предложили повысить штрафы за искажение или несвоевременное сообщение информации об окружающей среде. Данный законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 16 ноября.

По мнению парламентариев, на сегодняшний день размер штрафа для должностных лиц и юрлиц несоразмерен соответствующему нарушению.

При этом, за последние 2 года правонарушений в этой отрасли стало больше на 50%.

Напомним: сейчас такое правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц – от 3000 до 6000 рублей, на юридических лиц – от 20 000 до 80 000 рублей.

Согласно новому законопроекту, при первом нарушении санкции предлагают увеличить в 5 раз и почти в 10 раз — при повторном.

Так, за умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации об экологии и загрязнении окружающей среды установят штраф 1-3 тыс. рублей для физических лиц, 10-30 тыс. рублей для должностных лиц и 50-200 тыс. рублей для компаний.

За повторное нарушение обычным людям придется заплатить 3-5 тыс. рублей, должностным лицам — 30-50 тысяч и юрлицам — 200-300 тыс. рублей. Также должностных лиц могут дисквалифицировать на срок до 3 лет, сообщает Бурприроднадзор.

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