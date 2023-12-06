Общество 06.12.2023 в 15:51
В Улан-Удэ завтра отключат свет в Железнодорожном районе
Отключение произойдут в нескольких домах «в связи с проведением неотложных работ»
Текст: Ольга Лазарева
Завтра, 7 декабря, по данным "Россети Сибирь", в Железнодорожном районе будут отключать электроэнергию по адресам:
- ул. Лимонова 5(УФССП по РБ), ул. Лимонова 56 (отдел полиций N1).
Время: с 9:00 до 18:00 - в связи с проведением неотложных работ;
- ул. Калужская 1-36, ул. Данчинова 33-47, ул. Подлесная 105-140.
Время: с 9:00 до 17:00 - в связи с проведением неотложных работ.
- ул. Лимонова 5(УФССП по РБ), ул. Лимонова 56 (отдел полиций N1).
Время: с 9:00 до 18:00 - в связи с проведением неотложных работ;
- ул. Калужская 1-36, ул. Данчинова 33-47, ул. Подлесная 105-140.
Время: с 9:00 до 17:00 - в связи с проведением неотложных работ.
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