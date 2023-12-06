Общество 06.12.2023 в 15:50

Здоровый сотрудник - успешный коллектив!

В Бурятии подвели итоги конкурса «Укрепление здоровья на рабочем месте»
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Текст: Макар Захаров
Здоровый сотрудник - успешный коллектив!
30 ноября в Доме культуры им. А. П. Вагжанова подвели итоги финала городского конкурса на «Лучшую корпоративную программу укрепления здоровья на рабочем месте». Мероприятие прошло во второй раз, организаторами стали администрация города Улан-­Удэ и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики им. В. Р. Бояновой.

Ежегодный конкурс «Лучшая корпоративная программа укрепления здоровья на рабочем месте» направлена на массовое внедрение самых успешных корпоративных практик для привлечения взрослого населения к здоровому образу жизни. Чтобы они могли совершенствовать как свое состояние организма, так и подавать пример подрастающему поколению.

В Улан-­Удэ данное мероприятие проводится во второй раз при поддержке администрации города Улан­-Удэ, непосредственно комитета по социальной и молодежной политике и Министерства здравоохранения Республики Бурятия.

— Очень отрадно то, что у нас с каждым годом все больше участников. Весь 2023­й коллективы разных организаций реализовывали программу в своих учреждениях. В последний день осени мы подвели лишь промежуточные итоги. Под конец года на нашем традиционном совете по здоровому образу жизни мэр города Игорь Шутенков вручит награды главным победителям, — сказал и. о. председателя комитета по социальной и молодежной политике администрации г. Улан­-Удэ Михаил Иванов.

Аналитик по ПП и ЗОЖ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Софья Тумурова отметила, что данное мероприятие не состоялось бы без поддержки представителей администрации.

— Третий год в Бурятии реализуются корпоративные программы как часть проекта общественного здоровья, с целью привлечения внимания работодателей и мотивирования трудоспособного населения с этим предложением наш Центр выступил на заседании в администрации города. Там идею не просто поддержали, но и стали одними из организаторов первого конкурса. Который прошел в рамках Года здоровья и активного долголетия, — рассказала аналитик по ПП и ЗОЖ Софья Тумурова.


Напомним, в прошлом году «битва» за победу разгорелась между четырьмя коллективами. Третье место и призы по 30 тыс. рублей разделили Улан-­Удэнское приборостроительное объединение и МАДОУ «Детский сад № 113 «Капитошка». Второе место и приз 50 тыс. рублей завоевал коллектив ГАПОУ «Республиканский медицинский колледж им. Э. Р. Раднаева». А главным победителем конкурса и обладателем самого большого денежного приза в 70 тыс. рублей стал коллектив МБУ «Горсвет».

— Если проводить сравнение в динамике, то мы видим, что коллективы, принявшие участие в прошлогоднем конкурсе, заявили о себе вновь. В этом году у нас второй раз участвует МБУ «Горсвет». Это демонстрирует, что они не бросили начатый путь здорового образа жизни. Мы очень рады, что все больше работодателей обращают внимание на здоровье своих сотрудников. Мы благодарны администрации города Улан­-Удэ за поддержку и за выделение значимого призового фонда, — отметила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Етта Доржиева.

Принимая участие в конкурсе, рабочие коллективы стали чаще проводить разного рода мероприятия. Выезжать на тропу здоровья, городские соревнования, забеги, эстафеты. Научились внедрять перерывы на коллективную гимнастику и разминку. Стали осуществлять корпоративные выезды на природу.

— Наша задача объяснить, что укрепление здоровья на рабочем месте это в первую очередь системный поход. Который должен включать в себя и правильное питание на рабочем месте, и физическую активность сотрудников, и отказ от вредных привычек. Но еще и систему управления стрессом. Для этого, например, нужна грамотная организация комнат, мест для сотрудников, где они могут снять свое психоэмоциональное напряжение. Это очень важно для целого ряда отраслей, — рассказала аналитик по ПП и ЗОЖ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Софья Тумурова.

Стоит обратить внимание, что сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики открыты к сотрудничеству. Каждому участвующему коллективу присылается специально разработанный методический материал. Также ведется кураторский процесс.

— Мы оказываем организационно-­методическую поддержку по внедрению корпоративных программ: разработаны шаблоны необходимых документов, а также методическое пособие. Организуем всевозможные психологические тренинги. Проводим мастер-­классы по физической активности, питанию. Выезжаем в организации для проведения комплексного обследования организма и обучения по здоровому образу жизни, — отметила аналитик по ПП и ЗОЖ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Софья Тумурова.

Одним из многих коллективов, испытавших на себе поддержку и предложенные нововведения, стал Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания города Улан­-Удэ.

— Здоровье работника Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания города Улан­-Удэ это не только его личное здоровье. В нашем муниципальном автономном учреждении дополнительного образования корпоративная программа «Укрепление здоровья работников на рабочем месте» направлена не только на формирование потребности сотрудников в здоровом образе жизни, но и на умения и желания заботиться о своем здоровье. Хочу поблагодарить всех сотрудников Центра общественного здоровья и медицинской профилактики имени Веры Бояновой за активную методическую, информационную поддержку, а также за проведение комплексного обследования, — сказал директор МАУ ДО «ЦДП и ПВ» Олег Зайцев.

Фото: пресс­-службы Центра общественного здоровья и медицинской профилактики РБ.
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