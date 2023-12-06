В Улан-Удэ открылись один каток и три лыжные базы

Начал работу каток спортшколы олимпийского резерва №10 в мкрн Заречный, открыта лыжная база «Снежинка» в мкрн Аршан, база отдыха ВСГУТУ и спортивно-оздоровительный комплекс «Зорька» в мкрн Верхняя Березовка.



Еще две лыжные базы и четыре катка массового проката будут открыты в эти выходные, в их числе каток на Центральном стадионе.



- В этом году на Центральном стадионе закуплено новое оборудование - автоматические станки для заточки коньков и сушильные аппараты. Благодаря этим аппаратам коньки очень быстро сушатся, поэтому горожанам будет комфортно в них кататься, - рассказал Андрей Дзюбенко, начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ.



Также в этом году к зимнему сезону готовится 171 спортивная площадка во дворах, в том числе 25 хоккейных и 146 мини-футбольных.