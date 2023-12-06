Развитие благодаря президенту

К лечебному учреждению Поселья прикреплены 737 человек, в том числе 206 детей. Помимо жителей самого Поселья фельдшер ФАПа будет обслуживать население близлежащего села Сужа. В пункте есть кабинет приема фельдшера, процедурный кабинет, комната ожидания приема, помещения для персонала, для хранения лекарственных средств и другие. Фельдшерско-акушерский пункт расположен в 20 километрах от центральной районной больницы Иволгинского района, в случае необходимости до стационара можно добраться за 20-25 минут.





– Я очень рада, что построили нам новую амбулаторию, – говорит Елизавета Ихиритова, жительница улуса Нурселение. – Здесь можно любую медицинскую помощь получить: выслушают, давление измерят, таблетки пропишут, уколы поставят. Очень удобно и близко. Теперь нам не нужно далеко ездить - врач рядом.





– Благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина в Баргузинском районе открыли сразу три обновленных учреждения культуры, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. – Это дома культуры в селе Шапеньково и улусе Борогол, библиотека в улусе Хилгана. Здания, в которых они расположены, несут в себе память прожитых сельчанами лет. Все важные мероприятия сел проходили именно здесь, в клубах и библиотеке. Это не штатные объекты, они являются средоточием уникальной истории и культуры края, который подарил Бурятии известных людей: поэтессу Дулгар Доржиеву, народного художника России Солбона Ринчинова, государственного деятеля Элбек-Доржи Ринчино. Поздравляю всех нас с этим важным событием!





Еще один клуб сдан после ремонта в Баргузинском районе в улусе Борогол. Здание Дома культуры 1965 года постройки. В клубе сельчане проводили театрализованные представления и всевозможные общественные мероприятия. Благодаря средствам госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» он в 2023 году отремонтирован. Подрядчик заменил кровлю, перекрытия потолков и пола, сети электроснабжения, установлена пожарная сигнализация, проведена внутренняя отделка, обновлен фасад и благоустроена прилегающая территория. После ремонта сельчане хотят создать здесь фольклорную группу.





- Для нас открытие корпуса - очень долгожданное событие, радостное для всех хоринцев. Наш филиал является кузницей кадров среднего профессионального образования. Мы очень рады, что в этом здании есть и общежитие. То, что дети будут учиться и жить в таком современном здании - огромное достижение района. И дети сами с большим удовольствием будут учиться и получать профессию, - отметила заведующая Хоринским филиалом БРИТ Дора Батуева.





Множество программ развития, запущенных по инициативе президента страны Владимира Путина, позволили за последние годы создать в Бурятии мощную социальную инфраструктуру. Причем по всем основным отраслям: образование, медицина, культура, спорт и так далее. Сегодня, под конец года, по всей Бурятии открываются новые ФАПы, амбулатории, дома культуры, стадионы и так далее. Ниже представлен обзор основных открытий недели.Начнем с близкого к столице Бурятии Иволгинского района. Здесь открыты сразу два медицинских учреждения – фельдшерско-акушерский пункт в селе Поселье и амбулатория в улусе Нурселение. Общая стоимость строительства двух объектов - 21,4 млн рублей. Они построены по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Бурятия» национального проекта «Здравоохранение».– Президент России Владимир Владимирович Путин среди приоритетов развития здравоохранения выделяет обеспечение доступности медицинской помощи. Исполняя его поручение, продолжаем работу по созданию в селах медучреждений шаговой доступности, – сказал глава республики Алексей Цыденов на открытии объектов. – Сегодня я рад разделить с вами эти события – открытие новых ФАПа и врачебной амбулатории. В Поселье и Нурселении они необходимы: здесь будет обслуживаться около 4 тыс. человек в красивых светлых зданиях, оборудованных всем необходимым для оказания первичной помощи. Желаю медицинским работникам комфортной работы, а иволгинцамкрепкого здоровья!– До строительства этого ФАПа все наши пациенты обращались за помощью во врачебную амбулаторию села Сужа, – рассказывает врач общей практики ОюнаУханаева. – Там было три участка для жителей улуса Нурселение и территорий соседнего села Сужа-1 и Сужа-2. Раньше была проблема и у пациентов, которые вынуждены были преодолевать некоторое расстояние до ближайшего медицинского учреждения, и у врачей, которые были максимально загружены. С открытием ФАПа мы эти проблемы снимаем.Врачебная амбулатория Нурселения находится в 15 километрах от ЦРБ, до которой 15-20 минут езды. К лечебному учреждению прикреплены 2823 человека, в том числе 877 детей. В амбулатории есть кабинеты приема терапевта и педиатра, прививочный и процедурный, смотровой, палата на две койки для дневного пребывания пациентов, комната ожидания приема, стерилизационная, помещения для хранения лекарств и служебные помещения.Эти открытия, безусловно, повысят качество медицинской помощи в районе. У жителей сел в шаговой доступности теперь помощь фельдшера, терапевта и педиатра. Около 4 тыс. человек смогут получить необходимую медицинскую помощь в комфортных условиях.Не стоит на месте и развитие культуры Бурятии. Даже в малых селах идет работа: так, в Баргузинском районе торжественно открыли два дома культуры - в селе Шапеньково и улусе Борогол, а также библиотеку в улусе Хилгана. Это стало возможным благодаря другой программе, также инициированной президентом страны Владимиром Путиным. Она называется «Комплексное развитие сельских территорий».В итоге на капитальный ремонт трех объектов в Баргузинском районе выделили 28,8 млн рублей.В Доме культуры села Шапеньково капитальный ремонт не проводился со времени основания, а история самой постройки уникальная. В Шапеньково дом клуба был перевезен в 1939 году из села Агафоново, это была часовня. В 1966 году к ней пристроили контору совхоза и кинобудку, в 1976-м оштукатурили фойе клуба, отремонтировали полы и установили сцену, в 1985-м пристроили музыкальную комнату и библиотеку. В этом здании проходили все исторические мероприятия села.В клубе Шапеньково работают детские вокальная группа «Ромашка» и хореографическая «Каприз», взрослые вокальный ансамбль «Зоренька» и театральный коллектив «Ровесник», библиотека, постоянными читателями которой являются 90 человек. При Доме культуры создано ТОС «Шапеньковцы».– В нашем селе живет около 200 человек, – говорит заведующая клубом Елена Вылкова. – Для нас очень важен этот очаг культуры и истории. Здание, которому уже 84 года, давно нуждалось в ремонте. Здесь капитально отремонтированы кровля, перекрытие, системы отопления, электро- и водоснабжения, полы, проведены внутренние и внешние отделочные работы, благоустроена прилегающая территория. Раньше мы здесь проводили косметический ремонт силами инициативных граждан, капитальный ждали долго. Хорошо, что есть такая нужная программа, которую инициировал Владимир Владимирович. У нас в селе с открытием обновленного клуба начинается еще более интересная жизнь.Другое учреждение культуры – библиотека, отремонтированная по президентской программе «Комплексное развитие сельских территорий», расположена в улусе Хилгана. Малое село расположено в живописной баргузинской долине. Хилганайской библиотеке уже 65 лет, она открылась в 1958 году сначала в здании сельского клуба, а в 2001 году переместилась в небольшой частный дом площадью 56 квадратных метров. Позднее здание 1975 года постройки было оформлено в муниципальную собственность. С тех пор капитальный ремонт в нем не проводился. В этом году отремонтированы кровля, окна, стены и полы, дом утеплен, проведена внутренняя и внешняя отделка, установлено электроотопление, облагорожена прилегающая территория.Библиотека обслуживает 400 читателей, в год ее посещает около 7 тыс. человек, выдается более 11 тыс. экземпляров книг. Сегодня Хилганайскаябиблиотека не только источник знаний, но и средоточие социальных, образовательных и патриотических мероприятийи она обрела вторую жизнь.Еще один ДК по программе «Комплексное развитие сельских территорий» отремонтировали в улусе Цайдам Селенгинского района. На эти цели из федерального, республиканского и местного бюджетов выделили 71 млн рублей.– Мы счастливы, что капитальный ремонт завершен, – говорит заведующая сельским клубом Людмила Чимитова. – Раньше в клубе не было отопления, капитальный ремонт здесь давно не проводился. У нас живет около 200 человек, небольшой улус. Но даже здесь мы ощутили, что в нашей стране любое, даже маленькое село может включиться в какую-нибудь программу развития и решить свои насущные проблемы. Теперь все наши сельчане с радостью ждут Нового года. Именно здесь мы встретим наш всенародно любимый праздник.Ремонт в клубе начался в феврале 2023 года. Подрядчики смонтировали инженерные сети, окна, капитально отремонтировали кровлю, скважину, зрительный зал на 50 мест, произвели внутреннюю и внешнюю отделку здания. Также благоустроена прилегающая территория: установлены ограждение, фонари уличного освещения, скамьи, уложена тротуарная плитка, построена беседка, обустроена детская игровая площадка.После ремонта в здании клуба разместятся библиотека, музей истории Тамчинского дацана и улуса Цайдам, Центр молодежи – филиал Ресурсного центра добровольчества «Селенга», студия декоративно-прикладного творчества, фитнес- и ЛФК-залы. В клубе будут проходить занятия с детьми по алгоритмике, робототехнике, компьютерному моделированию и программированию, также досуговые мероприятия для представителей старшего поколения. Свои услуги по графику будут оказывать отделения Социального фонда, многофункционального центра, социальной защиты населения.– «Комплексное развитие сельских территорий» – одна из тех программ, которая позволяет малым селам интересно жить, поддерживать тесное общение, укреплять народные традиции. Все это делается для того, чтобы люди оставались жить на земле, были доступны условия для развития людей, особенно детей, – сказал замминистра культуры Бурятии Владимир Будацыренов.Не отстает в республике и развитие спортивной инфраструктуры. Так, в селе Гусиное Озеро Селенгинского района по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» построен открытый стадион.Теперь здесь можно проводить соревнования по легкой атлетике и футболу. На стадионе есть три индивидуальные дорожки для бега и спортивной ходьбы, секторы для горизонтальных прыжков. Внутри беговой дорожки расположено футбольное поле площадью 60×45 метров. Здесь же площадки для игр в баскетбол, волейбол идля тренировок.Стадион построили на месте старого футбольного поля. В селе Гусиное Озеро начинала свой профессиональный путь чемпионка III Европейских игр по боксу Наталья Шадрина. Она стала почетным гостем на торжественном открытии объекта. На мероприятии ей вручили медаль в честь 100-летия Селенгинского района.- В Селенгинском районе в рамках комплексного развития сельских территорий реализуются крупные проекты. Они предполагают комплексное развитие агломерации Гусиноозерска. То есть не только райцентра, но и сел вокруг него. На это направлено порядка 800 млн рублей, - отметил председатель комитета развития сельских территорий и инвестиций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Евгений Цыбиков.Конечно, это далеко не единственный спортивный объект, появившийся в Бурятии за последнее время. Но на его примере понятно, что работа продолжается. Ведь новые спортивные объекты, как и медицинские, это все про здоровье людей.Мы не стали включать в наш обзор объекты образования: детсады и школы. Во-первых, об этом уже много сказано и написано. Во-вторых, чтобы их описать, понадобится отдельный масштабный текст.Тем не менее на одном из объектов образования мы все же остановимся. Это Бурятский республиканский индустриальный техникум. В его Хоринском филиале открылся новый учебный корпус, рассчитанный на 176 мест.В здании общей площадью более 1 тыс. квадратных метров также расположилось общежитие на 12 мест. Модульная технология здания позволила возвести его менеечем за полгода. Глава Бурятии Алексей Цыденов, который побывал в районе с официальным визитом, осмотрел техникум и поздравил учащихся и преподавателей с открытием.- Учебный корпус хороший, светлый, теплый. Оборудован всем необходимым. Для ребят созданы хорошие условия для того, чтобы они учились и получали путевку в жизнь. Старое общежитие было не в лучшем состоянии, - отметил Алексей Цыденов.В новом корпусе разместилось шесть кабинетов общеобразовательных и специальных дисциплин, три производственных мастерских с необходимой мебелью и оборудованием.В текущем учебном году в филиале обучаются 122 студента. Преподавательский состав - 14 человек.Здесь готовят мастеров сельскохозяйственного производства, поваров-кондитеров, мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, водителей, сварщиков, трактористов, обучают пенсионеров компьютерной грамотности.- Впечатлений от нового здания очень много. Здесь все такое хорошее, больше удобств. Есть новое оборудование, станки, тиски. Для работы это очень удобно, - рассказывает студент Роман Краснопеев.Стоит отметить, что Хоринский филиал БРИТ — это единственное среднее профессиональное образовательное учреждение в Хоринском районе, где учатся дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, не имеющие возможности выехать на обучение в Улан-Удэ.Также в рамках поездки глава Бурятии посетил еще строящийся объект - новый корпус Хоринской школы № 2 на 176 мест. Двухэтажное здание будет состоять из пяти блоков. Свои двери для учеников новая школа откроет 1 сентября 2024 года.Все новые объекты - поликлиники, дома культуры, стадионы, школы и так далее - еще раз подтверждают, что Бурятия развивается. Объемы работы по строительству таких объектов в республике колоссальные. И большая часть всех объектов появилась и появится в будущем благодаря личным инициативам президента страны. Помимо того, что Владимир Путин инициировал целый пакет федеральных программ, в которые включилась Бурятия, он оказывает и личную адресную поддержку. Когда своими прямыми поручениями решает вопросы, которые другим способом решить было бы очень сложно. Но это уже совсем другая история.Фото: пресс-служба правительства Бурятии