Общество 08.12.2023 в 10:04
Танкист из Бурятии погиб в боях за Марьинку
Сергей Перелыгин ушел на СВО добровольцем
Текст: Андрей Константинов
Вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7» сообщил о гибели на спецоперации уроженца района, 33-летнего Сергея Перелыгина. Он служил наводчиком-оператором в танковом батальоне.
Сергей Перелыгин родился 6 марта 1990 года в селе Бичура. В 2005 году после окончания 9 классов школы поступил в Малокуналейское училище, получив специальность повар-кондитер.
Летом 2023 года добровольцем отправился в зону СВО. Погиб 28 ноября в районе населенного пункта Марьинка в ДНР.
У Сергея Перелыгина осталась мать и двое братьев.
Фото: «Бичура-инфо.24/7»
Сергей Перелыгин родился 6 марта 1990 года в селе Бичура. В 2005 году после окончания 9 классов школы поступил в Малокуналейское училище, получив специальность повар-кондитер.
Летом 2023 года добровольцем отправился в зону СВО. Погиб 28 ноября в районе населенного пункта Марьинка в ДНР.
У Сергея Перелыгина осталась мать и двое братьев.
Фото: «Бичура-инфо.24/7»
Тегиспецоперация