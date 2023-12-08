Танкист из Бурятии погиб в боях за Марьинку

Вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7» сообщил о гибели на спецоперации уроженца района, 33-летнего Сергея Перелыгина. Он служил наводчиком-оператором в танковом батальоне.Сергей Перелыгин родился 6 марта 1990 года в селе Бичура. В 2005 году после окончания 9 классов школы поступил в Малокуналейское училище, получив специальность повар-кондитер.Летом 2023 года добровольцем отправился в зону СВО. Погиб 28 ноября в районе населенного пункта Марьинка в ДНР.У Сергея Перелыгина осталась мать и двое братьев.Фото: «Бичура-инфо.24/7»