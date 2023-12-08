Общество 08.12.2023 в 10:41
Улан-удэнцы делятся своими историями о травле в детстве
И рассуждают, почему девочка-стрелок из Брянска могла пойти на такой страшный шаг
Текст: Ольга Лазарева
Жители Брянска до сих пор шокированы произошедшим вчера ЧП, когда восьмиклассница пришла в школу с ружьем и стреляла по одноклассникам. Многие уверены, что причина произошедшего в буллинге. Другие считают, что причина – в равнодушии семьи и других взрослых к внутренним переживаниям ребенка.
Между тем, для Бурятии проблема детского буллинга тоже актуальна. Мы писали о нескольких таких случаях, когда школьники оказывались изгоями, а также объектами травли. Сегодня в паблике Аноним 03 автор анонимного поста вновь поделился своей откровенной историей, больше похожей на исповедь:
«Это было давно, но в памяти моей останется на всю жизнь... Когда я родилась, оказалось, что маме своей я была не нужна, кто мой отец было загадкой даже для моей матери. Растила меня бабушка с дедушкой, но перед тем как мне пойти в первый класс, дедушка умер и наступили тяжёлые времена. Это были 90-е, бабушка работала на двух работах, чтобы просто накормить меня и изредка побаловать новой вещью или игрушкой. Потом началась школа, до третьего класса всё было хорошо, а вот в третьем классе пришла новая учительница и меня невзлюбила, за то, что моя бабушка не могла скидываться на новые шторы, ремонт в школе и подарки на её День Рождения, День Учителя, Новый год и 8-е марта. Началась травля. Учительница намеренно каверкала моё имя и фамилию, смеялась надо мной из-за малейшей ошибки, занижала оценки.
Одноклассники быстро подхватили новый "тренд" и школьная жизнь превратилась в ад. Это продолжалось 4 года. С каждым годом шутки становились всё обиднее, а прозвища изощренней, пока не дошло до рукоприкладства. Сперва была лёгкая пощёчина группой девочек в женском туалете, впервые я рассказала обо всех издевательствах взрослому человеку-учителю, которая, как мне казалось, относилась ко мне по-доброму, но она на уроке обсмеяла меня при моих одноклассниках.
Дальше стало хуже, перед летними каникулами была драка, я была одна против 12 человек, отбивалась как могла, схватила камень с земли и огрела им кого-то из толпы, толпа разбежалась, а я брела домой с разбитой губой и в разорванных вещах. Дальше был педсовет, на котором меня обвинили в воровстве и в побоях. Угрожали детской комнатой милиции, за то, что я не признавалась в придуманных ими грехах, в итоге исключили из школы.
Когда бабушка узнала, о том, что я якобы украла деньги у одной из одноклассниц и за это меня побили, она в порыве злости исколола мне руки иголкой. Я плакала и клялась, что ничего не брала, но она поверила взрослым людям-учителям! Волею судьбы я оказалась в кабинете директора школы √52 Ганиевой Лидии Алискеровны, как на духу я ей рассказала всё, что со мной происходило всё эти годы и впервые мне ПОВЕРИЛИ!!! Лидия Алискеровна приняла меня в свою школу, где я благополучно окончила 11 класс. На протяжении всех лет, она меня поддерживала, она меня слышала и понимала, с опаской, но я доверилась взрослому человеку.
Всё произошедшее наложило отпечаток на моём характере, психическом здоровье и моей жизни в целом, прошло более 20 лет, а я до сих пор борюсь с ежедневными паническими атаками и комплексами неполноценности. У меня нет подруг, я не замужем, я не умею быть искренней в своих эмоциях. Меня сломали ещё ребёнком, разбили по кусочкам взрослые люди и жестокие дети. Выжила я благодаря чуткости одного Учителя и Человека Лидии Алискеровны (я буду помнить и благодарить Вас всю свою жизнь), низкий Вам поклон!
Я не буду говорить о банальных вещах, но чтобы трагичных случаев в школах стало меньше, нужно слушать и слышать ребёнка, не только родителям, но и учителям. Ведь зачастую, именно взрослые негативно влияют на неокрепшие умы детей и чья-то жизнь превращается в ад», - поделилась своей историей автор анонимного поста.
Судя по комментариям, история девушки задела за живое пользователей соцсетей:
- Все начинается еще с детского сада. Именно с того времени нужно смотреть за поведением своего ребенка. Часто дети не могут сказать, что там происходит. Ребенок может быть услышан тогда, когда учитель или другой педагог не будет думать о том, как ему прожить на нищенскую зарплату. Родители тоже уделяют мало времени детям в попытке заработать копейки, а учителя тоже со своими проблемами. Только на экранах рассказывают, как лучше становится жить
- Потому что когда приходишь домой и нечего кушать то как-то думать о высоком не приходится. А когда у тебя еще и кредиты за спиной то вообще голова совсем думает по другому. Да, стараются все, но когда учитель пишет на доске слова классная работа, то на душе у него совсем не классно.
- Некоторые недалёкие "учителя" выделяют любимчиков, или гнобят прилюдно других детей. Оттуда и начинается буллинг. Дети все чувствуют и схватывают.
- Обратитесь к психологу, надо избавляться от этого негатива. Создавайте вокруг себя хорошее, доброе!
Счастья вам!
- Страшно то, что вам пришлось пережить. Боль и страдания закаляют, верьте в лучшее, любите себя. Все у вас получиться. От души, удачи вам, - пишут в комментариях.
Тем временем история про брянскую девочку затронула до глубины души многих жителей республики. В социальных сетях они по-разному комментируют произошедшее. Кто-то обвиняет во всем одноклассников, кто-то семью, другие – педагогов:
- Девочка явно долгое время жила в подавленном состоянии, почему мама или папа не смогли это увидеть? Поговорить с ней, обнять. Быть может, тогда она бы просто разревелась и до ружья бы дело даже не дошло.
- Мне кажется, все дело в тех девочках, с которыми у не был конфликт. Весь вопрос в том, как воспитывали их дома. Поверьте мне, я прошла через такой буллинг в детстве, что тоже была готова на самое страшное - так я их ненавидела. Две девочки каждый день ждали меня у выхода школы. Заставляли перед ними стоять на коленях, говорить заготовленные ими фразы, пинали по несколько раз каждая. Такие вот у них были развлечения, - пишут жители республики.
Между тем, для Бурятии проблема детского буллинга тоже актуальна. Мы писали о нескольких таких случаях, когда школьники оказывались изгоями, а также объектами травли. Сегодня в паблике Аноним 03 автор анонимного поста вновь поделился своей откровенной историей, больше похожей на исповедь:
«Это было давно, но в памяти моей останется на всю жизнь... Когда я родилась, оказалось, что маме своей я была не нужна, кто мой отец было загадкой даже для моей матери. Растила меня бабушка с дедушкой, но перед тем как мне пойти в первый класс, дедушка умер и наступили тяжёлые времена. Это были 90-е, бабушка работала на двух работах, чтобы просто накормить меня и изредка побаловать новой вещью или игрушкой. Потом началась школа, до третьего класса всё было хорошо, а вот в третьем классе пришла новая учительница и меня невзлюбила, за то, что моя бабушка не могла скидываться на новые шторы, ремонт в школе и подарки на её День Рождения, День Учителя, Новый год и 8-е марта. Началась травля. Учительница намеренно каверкала моё имя и фамилию, смеялась надо мной из-за малейшей ошибки, занижала оценки.
Одноклассники быстро подхватили новый "тренд" и школьная жизнь превратилась в ад. Это продолжалось 4 года. С каждым годом шутки становились всё обиднее, а прозвища изощренней, пока не дошло до рукоприкладства. Сперва была лёгкая пощёчина группой девочек в женском туалете, впервые я рассказала обо всех издевательствах взрослому человеку-учителю, которая, как мне казалось, относилась ко мне по-доброму, но она на уроке обсмеяла меня при моих одноклассниках.
Дальше стало хуже, перед летними каникулами была драка, я была одна против 12 человек, отбивалась как могла, схватила камень с земли и огрела им кого-то из толпы, толпа разбежалась, а я брела домой с разбитой губой и в разорванных вещах. Дальше был педсовет, на котором меня обвинили в воровстве и в побоях. Угрожали детской комнатой милиции, за то, что я не признавалась в придуманных ими грехах, в итоге исключили из школы.
Когда бабушка узнала, о том, что я якобы украла деньги у одной из одноклассниц и за это меня побили, она в порыве злости исколола мне руки иголкой. Я плакала и клялась, что ничего не брала, но она поверила взрослым людям-учителям! Волею судьбы я оказалась в кабинете директора школы √52 Ганиевой Лидии Алискеровны, как на духу я ей рассказала всё, что со мной происходило всё эти годы и впервые мне ПОВЕРИЛИ!!! Лидия Алискеровна приняла меня в свою школу, где я благополучно окончила 11 класс. На протяжении всех лет, она меня поддерживала, она меня слышала и понимала, с опаской, но я доверилась взрослому человеку.
Всё произошедшее наложило отпечаток на моём характере, психическом здоровье и моей жизни в целом, прошло более 20 лет, а я до сих пор борюсь с ежедневными паническими атаками и комплексами неполноценности. У меня нет подруг, я не замужем, я не умею быть искренней в своих эмоциях. Меня сломали ещё ребёнком, разбили по кусочкам взрослые люди и жестокие дети. Выжила я благодаря чуткости одного Учителя и Человека Лидии Алискеровны (я буду помнить и благодарить Вас всю свою жизнь), низкий Вам поклон!
Я не буду говорить о банальных вещах, но чтобы трагичных случаев в школах стало меньше, нужно слушать и слышать ребёнка, не только родителям, но и учителям. Ведь зачастую, именно взрослые негативно влияют на неокрепшие умы детей и чья-то жизнь превращается в ад», - поделилась своей историей автор анонимного поста.
Судя по комментариям, история девушки задела за живое пользователей соцсетей:
- Все начинается еще с детского сада. Именно с того времени нужно смотреть за поведением своего ребенка. Часто дети не могут сказать, что там происходит. Ребенок может быть услышан тогда, когда учитель или другой педагог не будет думать о том, как ему прожить на нищенскую зарплату. Родители тоже уделяют мало времени детям в попытке заработать копейки, а учителя тоже со своими проблемами. Только на экранах рассказывают, как лучше становится жить
- Потому что когда приходишь домой и нечего кушать то как-то думать о высоком не приходится. А когда у тебя еще и кредиты за спиной то вообще голова совсем думает по другому. Да, стараются все, но когда учитель пишет на доске слова классная работа, то на душе у него совсем не классно.
- Некоторые недалёкие "учителя" выделяют любимчиков, или гнобят прилюдно других детей. Оттуда и начинается буллинг. Дети все чувствуют и схватывают.
- Обратитесь к психологу, надо избавляться от этого негатива. Создавайте вокруг себя хорошее, доброе!
Счастья вам!
- Страшно то, что вам пришлось пережить. Боль и страдания закаляют, верьте в лучшее, любите себя. Все у вас получиться. От души, удачи вам, - пишут в комментариях.
Тем временем история про брянскую девочку затронула до глубины души многих жителей республики. В социальных сетях они по-разному комментируют произошедшее. Кто-то обвиняет во всем одноклассников, кто-то семью, другие – педагогов:
- Девочка явно долгое время жила в подавленном состоянии, почему мама или папа не смогли это увидеть? Поговорить с ней, обнять. Быть может, тогда она бы просто разревелась и до ружья бы дело даже не дошло.
- Мне кажется, все дело в тех девочках, с которыми у не был конфликт. Весь вопрос в том, как воспитывали их дома. Поверьте мне, я прошла через такой буллинг в детстве, что тоже была готова на самое страшное - так я их ненавидела. Две девочки каждый день ждали меня у выхода школы. Заставляли перед ними стоять на коленях, говорить заготовленные ими фразы, пинали по несколько раз каждая. Такие вот у них были развлечения, - пишут жители республики.
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