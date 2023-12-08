Общество 08.12.2023 в 11:09

В Улан-Удэ завершается строительство сетей водоснабжения на Шишковке

К чистой воде смогут подключиться 700 горожан
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершается строительство сетей водоснабжения на Шишковке
В Улан-Удэ по улицам Челюскина, Левитана, Самбуева и Чертенкова проложены сети водоснабжения протяженностью более 1,9 км. Их строительство стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода», сообщили в мэрии города.

Присоединение водопроводных сетей осуществляется к существующему водоводу по улице Заовражная.

- По результатам реализации инвестиционного проекта построены сети холодного водоснабжения. Численность населения в рассматриваемой зоне водоснабжения составляет 700 человек. Также завершено восстановление асфальтового покрытия и возведение подземной и надземной модульной части здания повысительно-насосной станции, - сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

После передачи сетей на баланс МУП «Водоканал» жители смогут получить условия на технологическое присоединение к инженерным сетям.

Как напомнили в мэрии, ранее сети центрального водоснабжения построили в юго-западной части Улан-Удэ. К магистральному водопроводу смогут подключиться жители частного сектора в 103, 107, 112, 117 микрорайонах, в ближайшем будущем - строящиеся многоэтажки в 103 и 128 микрорайонах, а затем объекты и в других микрорайонах юго-западной части города. В общей сложности сети рассчитаны на снабжение водой около 83 тысяч человек.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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