В Улан-Удэ завершается строительство сетей водоснабжения на Шишковке

В Улан-Удэ по улицам Челюскина, Левитана, Самбуева и Чертенкова проложены сети водоснабжения протяженностью более 1,9 км. Их строительство стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода», сообщили в мэрии города.Присоединение водопроводных сетей осуществляется к существующему водоводу по улице Заовражная.- По результатам реализации инвестиционного проекта построены сети холодного водоснабжения. Численность населения в рассматриваемой зоне водоснабжения составляет 700 человек. Также завершено восстановление асфальтового покрытия и возведение подземной и надземной модульной части здания повысительно-насосной станции, - сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.После передачи сетей на баланс МУП «Водоканал» жители смогут получить условия на технологическое присоединение к инженерным сетям.Как напомнили в мэрии, ранее сети центрального водоснабжения построили в юго-западной части Улан-Удэ. К магистральному водопроводу смогут подключиться жители частного сектора в 103, 107, 112, 117 микрорайонах, в ближайшем будущем - строящиеся многоэтажки в 103 и 128 микрорайонах, а затем объекты и в других микрорайонах юго-западной части города. В общей сложности сети рассчитаны на снабжение водой около 83 тысяч человек.Фото: мэрия Улан-Удэ