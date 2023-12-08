Общество 08.12.2023 в 11:21

В Бурятии новогодние выходные продлятся 10 дней

Каникулы начнутся с 30 декабря
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии новогодние выходные продлятся 10 дней

Новогодние каникулы в стране начнутся 30 декабря, так как 30-е число выпадает на субботу. И продлятся до 9 января, таким образом, в общей сложности россияне будут отдыхать 10 дней. Предпраздничное 29 число будет обычным рабочим днем, хотя работодатели по своему усмотрению могут сделать его сокращенным, - сообщают РИА Новости.

Что касается следующего большого праздника – Дня защитника Отечества, он в следующем году выпадает на пятницу, поэтому выходные продлятся с 23 по 25 февраля.

Длинные выходные также запланированы с 8 по 10 марта.

 

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