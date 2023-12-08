Общество 08.12.2023 в 11:48
В Бурятии сельчане заметили в поселке лису, которая ведет себя странно
Местные жители подозревают, что он больна бешенством
Текст: Ольга Лазарева
Жители поселка Селенгинск Кабанского района заметили, что по их поселку бегает лисица. «С ней что-то не так», - сообщают сельчане. В паблике В Контакте, местные жители предупреждают соседей о том, что животное может быть опасно.
- Сейчас видел лису гуляет по улицам, по-моему с ней что-то не так. В СМИ пишут что в 4-х районах обнаружено бешенство, эта тоже какая-то странная.
- Лиса тут, мост, район Замельница.
- Ужас. Лисы – переносчики различных инфекций.
- Лиса может укусить, особенно детей, которые не понимают и могут гладить лезть. А бешенство никто не отменял, - пишут местные жители.
Напомним, на днях в Иволгинском районе, на территории охотугодий, расположенных в местности Кудон, был обнаружен труп лисы. Исследования, проведенные для выявления причины смерти животного, показали, что она была заражена бешенством. В связи, с чем запущен процесс наложения карантина на данную местность, - сообщает Управление ветеринарии Бурятии.
Важно отметить, что бешенство является опасным вирусным заболеванием общим для людей и животных. Оно передается через слизистые оболочки и порезы, и поражает центральную нервную систему. Признаки бешенства у диких животных включают изменение поведения, внешний вид и слабость. Людям следует избегать контакта с животными, особенно с больными или подозрительными на бешенство.
Всего в этом году было зафиксировано 8 очагов бешенства в 4 районах Бурятии.
- Сейчас видел лису гуляет по улицам, по-моему с ней что-то не так. В СМИ пишут что в 4-х районах обнаружено бешенство, эта тоже какая-то странная.
- Лиса тут, мост, район Замельница.
- Ужас. Лисы – переносчики различных инфекций.
- Лиса может укусить, особенно детей, которые не понимают и могут гладить лезть. А бешенство никто не отменял, - пишут местные жители.
Напомним, на днях в Иволгинском районе, на территории охотугодий, расположенных в местности Кудон, был обнаружен труп лисы. Исследования, проведенные для выявления причины смерти животного, показали, что она была заражена бешенством. В связи, с чем запущен процесс наложения карантина на данную местность, - сообщает Управление ветеринарии Бурятии.
Важно отметить, что бешенство является опасным вирусным заболеванием общим для людей и животных. Оно передается через слизистые оболочки и порезы, и поражает центральную нервную систему. Признаки бешенства у диких животных включают изменение поведения, внешний вид и слабость. Людям следует избегать контакта с животными, особенно с больными или подозрительными на бешенство.
Всего в этом году было зафиксировано 8 очагов бешенства в 4 районах Бурятии.
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