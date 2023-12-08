Два дня споров о колонии в Улан-Удэ

Завершились два дня бурных обсуждений проекта по строительству новой колонии в Улан-Удэ. Главные итоги – в столице Бурятии власть и жители могут публично обсуждать важные для дальнейшей жизни объекты и проекты. Вместе с тем, единого мнения по строительству колонии до сих пор не сложилось.Напомним, проект стоимостью 20 млрд рублей взбудоражил еще летом жителей поселка Стеклозавод - они восприняли проект в штыки. Аргументы властей жители принимали – новый объект позволит убрать из центра города старое СИЗО, облагородить набережную, а также – создать новую инфраструктуру на Стеклозаводе и новые рабочие места. Однако на размещение колонии близи поселка, говорили твердое «нет».К тому времени, тема дошла до проведения общественных слушаний. На них органы власти еще раз объяснили - выбрать подходящий участок было непросто: у федеральной структуры ФСИН множество нормативных требований и ограничений.Однако, слушания завершились убедительным перевесом противников строительства на Стеклозаводе. Их было большинство на слушаниях, и они отдали свои голоса в пользу строительства в лесополосе около ТЭЦ-2 - второе место, которое подходит для такого объекта.Жители микрорайонов около ТЭЦ-2 активизировались, и спустя сутки провели сход, на котором раскритиковали решение публичным слушаний - они тоже опасаются увидеть у себя вблизи такого объекта.Таким образом, за пару суток выяснилось несколько очевидных вещей. Во-первых, жители Улан-Удэ не против колонии в принципе, просто их пугает соседство с нею и их безусловно можно понять. Во-вторых, шли обсуждения в пабликах и чатах недовольных и реально обеспокоенных жителей микрорайонов, и там с ними работали профессиональные манипуляторы общественным мнением, которым на руку, протестный конфликт в Улан-Удэ.Например, жители, находясь в информационных «пузырях» были отрезаны от экспертных оценок, которые не совпадают с настроениями в социальных сетях. Главный тезис противников проекта – это безопасность жителей микрорайона, где появится новый объект ФСИН.- Я, допустим, вырос в районе Виадука, то есть непосредственно возле СИЗО. У нас детство прошло под стенами СИЗО, в том районе мы постоянно находились. Никакой там угрозы безопасности никому не было. Там, наоборот, очень безопасное место, потому что концентрация правоохранительных органов очень большая. Рядом там находится престижная 33-я гимназия. Люди специально хотят прописаться в этом районе, чтобы туда ребенка отдать. А ведь гимназия находится через забор от СИЗО. Поэтому вот эти все надуманные аргументы, это абсолютный бред, - поделился мнением юрист, член Общественной палаты республики Биликто Дугаров.По поводу соседства с колонией высказалась и заместитель директора по воспитательной работе гимназии №33 Оксана Смолина.- Возле нашей гимназии находится СИЗО, УФСИН и женская колония. Мы даже не ощущаем их соседства. Не было такого, чтобы это каким-то образом отрицательно влияло на нас. Нет признаков таких явных: например, противоправных действий учащихся, влияния криминальной субкультуры. То есть идет обычный учебный процесс. Мы как- то даже не замечаем и не акцентируем, что у нас такое соседство. Никакого «гетто», тем более, не наблюдаем. Кстати, среди наших выпускников – зампред правительства РБ, министр здравоохранения Евгения Лудупова, депутат Народного Хурала Баир Цыренов и многие другие талантливые выпускники, - отметила она.Председатель Общественной палаты Улан-Удэ Татьяна Федосеева говорила о бюджетных плюсах.- Такое учреждение несет за собой дополнительные налоги. А налоги - это та же социалка. О которой сегодня жители задают вопросы, что у них того или другого нет. Давайте подумаем. Включим разумные головы и подумаем, что принесет строительство такого учреждения для города. Таких учреждений всего три будет в нашей стране. Раз выпал нам такой шанс на нашу республику, то надо его использовать. Использовать, а не кидаться – там ищите, да тут ищите. Искать всегда нужно быстро и решение всегда нужно принимать быстро. Если ты что-то хочешь сделать хорошее и полезное, - высказалась председатель Общественной палаты Улан-Удэ.И как выяснилось, у жителей города безотносительно «за» они или «против», очень архаичные представления о современных комплексах подобного типа.Редактор информационного агентства «Байкал Медиа Консалтинг» Игорь Озеров, уверен, что люди попали в ловушку устаревших представлений об учреждениях. В сознании жителей слово «колония» ассоциируется с колючей проволокой, вышками, автоматчиками и собаками. Сегодняшние реалии показывают, что такая картина далека от реальности: современные учреждения ФСИН выглядят современно и не отталкивающе.К концу второго дня обсуждений сотрудники мэрии столицы Бурятии на встрече с жителями поселка Энергетик еще раз пояснили: участок, который рассматривают для строительства, находится в лесу, с жилыми домами соседствовать не будет. И еще раз рассказали про строительство сопутствующей инфраструктуры. Главный бонус проекта – строительство трамвайной ветки в Энергетик.- Данный участок расположен в юго-восточной части города, между Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и Спиртзаводским трактом в непосредственной близости к границе города, на достаточном расстоянии от жилой застройки. Слева располагается промышленная территория ТЭЦ-2, - пояснил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев.В итоге власти взяли рекомендации жителей как Стеклозавода, так и Энергетика, и будут решать, где именно возвести колонию.Фото: мэрия Улан-Удэ