Общество 08.12.2023 в 13:08

Арт-объект «Наличник» установили на ул. Банзарова в Улан-Удэ

Памятник деревянному зодчеству станет фотозоной, где горожане и гости города смогут делать памятные снимки

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Текст: Ольга Лазарева
Арт-объект «Наличник» установили на ул. Банзарова в Улан-Удэ
Объект установили в рамках проекта «Туристический код центральной части г. Улан-Удэ», который направлен на улучшение визуального облика центра города - от Набережной до площади Советов, для его туристической привлекательности.

- Резные наличники – один из символов города Улан-Удэ. Увидеть оригинальные старые оконные наличники в центре города – сегодня большая редкость. Арт-объект будет демонстрировать все разнообразие деревянного зодчества, красоту узора и сложность работы мастера, - говорит заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Марина Говорова.

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Арт объект также поможет взглянуть на окно и его декоративные элементы с эстетической художественной точки зрения.

- Этот объект демонстрирует не только функциональное назначение наличника как наружного оформления оконного проёма, но и как историческую составляющую города, одну из граней нашей самобытности, - поясняет зампредседателя Комитета экономического развития и туризма Аржан Малацагаев.

В Бурятии искусство украшения домов принесли переселенцы и ссыльные с Поволжья и Архангельска, Вологды и Великого Устюга. Однако постепенно домовая резьба заимствовала узоры старообрядческих сел, бурятских орнаментов, таким образом, рождалось нечто новое, оригинальное, свойственное только Бурятии. Узоры по дереву, украшавшие до сих пор старые дома, стали неотъемлемой частью архитектуры, душой Улан-Удэ.

Проект «Туркод центральной части Улан-Удэ» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Минтуризма РБ. Он включает мероприятия по созданию территории с единой навигацией - указателями, картами-схемами, также вывесками, архитектурной подсветкой, фотозонами, смотровыми площадками и другим.

На реализацию проекта из федерального бюджета было выделено свыше 200 млн рублей.

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