Общество 08.12.2023 в 14:46

В Бурятии возобновили движение по Баргузинскому мосту

Пропускают пока по 4 машины в реверсивном режиме
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии возобновили движение по Баргузинскому мосту
В Бурятии мост через реку Баргузин открыли для транспорта. Движение пока осуществляется в реверсивном режиме, пропускают по 4 машины с одной из сторон моста, сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».

На дороге пока сохраняется практически нулевая видимость. Ранее ГИБДД просило воздержаться водителей от поездок в этом направлении.

Напомним, движение через Баргузинский мост было остановлено сегодня из-за непогоды. Плохая видимость стала причиной тройного ДТП, которое случилось сегодня с утра на мосту.

Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, в расчистке дороги сейчас задействованы две комбинированные дорожные машины и один автогрейдер.

Фото: скриншот видео
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