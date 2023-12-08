Общество 08.12.2023 в 14:46
В Бурятии возобновили движение по Баргузинскому мосту
Пропускают пока по 4 машины в реверсивном режиме
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии мост через реку Баргузин открыли для транспорта. Движение пока осуществляется в реверсивном режиме, пропускают по 4 машины с одной из сторон моста, сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».
На дороге пока сохраняется практически нулевая видимость. Ранее ГИБДД просило воздержаться водителей от поездок в этом направлении.
Напомним, движение через Баргузинский мост было остановлено сегодня из-за непогоды. Плохая видимость стала причиной тройного ДТП, которое случилось сегодня с утра на мосту.
Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, в расчистке дороги сейчас задействованы две комбинированные дорожные машины и один автогрейдер.
Фото: скриншот видео
На дороге пока сохраняется практически нулевая видимость. Ранее ГИБДД просило воздержаться водителей от поездок в этом направлении.
Напомним, движение через Баргузинский мост было остановлено сегодня из-за непогоды. Плохая видимость стала причиной тройного ДТП, которое случилось сегодня с утра на мосту.
Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, в расчистке дороги сейчас задействованы две комбинированные дорожные машины и один автогрейдер.
Фото: скриншот видео
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