Общество 08.12.2023 в 15:07
В Улан-Удэ отключат холодную воду на нескольких улицах
Причина – технологическое нарушение на сетях водоснабжения
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня, 8 декабря, обнаружено технологическое нарушение на сетях водоснабжения по ул. Лебедева, 7, сообщает МУП «Водоканал».
Специалистами МУП «Водоканал» проводятся ремонтные работы.
С 14:30 до 20:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Организован подвоз воды. Узнать время прибытия автоцистерны, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам «горячей линии» 44-00-00, 44-10-33.
Список объектов - в карточке.
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