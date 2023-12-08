В Улан-Удэ отключат холодную воду на нескольких улицах

Сегодня, 8 декабря, обнаружено технологическое нарушение на сетях водоснабжения по ул. Лебедева, 7, сообщает МУП «Водоканал».



Специалистами МУП «Водоканал» проводятся ремонтные работы.



С 14:30 до 20:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Организован подвоз воды. Узнать время прибытия автоцистерны, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам «горячей линии» 44-00-00, 44-10-33.

Список объектов - в карточке.



