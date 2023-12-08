Общество 08.12.2023 в 15:19
В Улан-Удэ Галина Горбатых проведет прием граждан
Депутат Хурала ответит на вопросы по мерам социальной поддержки граждан, получивших инвалидность в ходе СВО
Текст: Ольга Лазарева
13 декабря Депутат Народного Хурала седьмого созыва, председатель Регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», Горбатых Галина Алексеевна, совместно с членом Общественной палаты России, Хабарковой Светланой Аюшеевной, проведет прием граждан в общественной приемной Общественной палаты Бурятии с 17.00 до 19.00, в каб. 110, ул. Ербанова, 7а (Здание Правительства).
Прием тематический по вопросам мер социальной поддержки граждан, получивших инвалидность в ходе СВО, и приурочен к проведению Декады Международного дня инвалидов. Также будут рассмотрены и другие вопросы.
Предварительная запись по телефонам через помощника Депутата, Батора Анатольевича Панаева, тел:+79503875500 или по адресу электронной почты: [email protected] (с указанием ФИО, адреса, номера телефона, сути вопроса), а также общественной приемной Общественной палаты Бурятии: тел. (3012) 21-04-83 или по адресу электронной почты [email protected]
Прием тематический по вопросам мер социальной поддержки граждан, получивших инвалидность в ходе СВО, и приурочен к проведению Декады Международного дня инвалидов. Также будут рассмотрены и другие вопросы.
Предварительная запись по телефонам через помощника Депутата, Батора Анатольевича Панаева, тел:+79503875500 или по адресу электронной почты: [email protected] (с указанием ФИО, адреса, номера телефона, сути вопроса), а также общественной приемной Общественной палаты Бурятии: тел. (3012) 21-04-83 или по адресу электронной почты [email protected]
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