Центр креативных индустрий появится в Улан-Удэ на месте пустующего цеха

Центр креативных индустрий появится в Улан-Удэ в 2025 году. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, для его создания будет проведен капремонт одного из недействующих корпусов улан-удэнского приборостроительного объединения. В ближайшее время будет разработана проектно-сметная документация будущего центра.- Приступить к разработке проекта прошу незамедлительно. Необходимо сделать всё в установленные сроки. Такие центры будут созданы по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина и президента Владимира Владимировича Путина всего в нескольких городах страны, в том числе и в Улан-Удэ, еще раз прошу все сроки соблюдать, - подчеркнул в ходе совещания глава Бурятии Алексей Цыденов.Центры креативных индустрий по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина будут созданы в Благовещенске, Владивостоке и Улан-Удэ. На эти цели суммарно планируется выделить из федерального бюджета более 3,5 млрд рублей. В Улан-Удэ проект будет реализовываться в рамках утвержденного президентом России Владимиром Путиным долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации.На сегодняшний день министерство культуры Бурятии определило приоритетные направления креативных индустрий, которые получат свое развитие в будущем центре. Так, на бывших производственных площадях планируется разместить киностудию, студию дизайна и рекламы, цех народных художественных промыслов и декоративно прикладного искусства. Также планируется создать площади для проведения выставок, творческих фестивалей, презентаций национальной гастрономии и туристических проектов.- У Бурятии большой потенциал в области креативных индустрий. Министерством культуры совместно с креативным сообществом, образовательными учреждениями культуры, администрацией города Улан-Удэ запущено множество проектов и процессов, направленных на развитие креативной экономики региона. Нам предстоит серьёзная работа по созданию креативного кластера - объединяющего элемента всей экосистемы КИ Бурятии, - отметила заместитель министра культуры Бурятии Анна Никитина.Фото: пресс-служба правительства Бурятии