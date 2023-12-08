В Бурятии выявили 98 коррупционных преступлений

За 11 месяцев 2023 года сотрудники ЭБиПК МВД по Республике Бурятия выявили 98 преступлений коррупционной направленности, из которых 76 фактов совершены против государственной власти и службы в органах местного самоуправления.Полицейские Бурятии возбудили 38 уголовных дел по фактам взяточничества, из них 12 совершенных в крупном размере.Так, в ноябре в суд направили 3 уголовных дела в отношении должностного лица МО «Иволгинского района» по фактам получения взяток от генеральных директоров за совершение действий в пользу их организации. А именно за использование должностного положения главы района при приемке и оплате ими работ по текущему ремонту автомобильных дорог в МО «Иволгинский район», по грейдированию и отсыпке проселочных дорог местного назначения.В сфере экологии возбудили уголовное дело в отношении директора общества, который при выполнении работ по договору субподряда по капитальному ремонту дамбы на реке Джида Закаменского района Республики Бурятия, не имея лицензии на добычу песчано-гравийной породы, дал указания подчиненным работникам о добыче грунта на объектах в размере более 6 000 кв.м.При этом фигуранту было известно о том, что выявленные объекты археологического наследия РФ и не являются участком недр, в результате злоумышленник завысил стоимость работ по договору субподряда на сумму более 6 миллионов рублей.