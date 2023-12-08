Общество 08.12.2023 в 16:57

В Улан-Удэ увековечили память погибшего на СВО полицейского

Эдуард Марянов прослужил в правоохранительных органах 20 лет
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ увековечили память погибшего на СВО полицейского
8 декабря в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании Хозяйственно-транспортного комплекса администрации главы и правительства Бурятии в память об участнике спецоперации Эдуарде Марянове. Он погиб 22 февраля 2023 года при выполнении служебно-боевых задач в селе Никольское Волновахского района ДНР. Указом президента России награждён Орденом Мужества посмертно.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, Эдуард Марянов родился в селе Далахай Тункинского района. Окончил Далахайскую среднюю школу, был призван в ряды Российской Армии, уволен в запас в звании старшего матроса.

После служил в органах внутренних дел Тункинского района. Общий стаж работы в системе правоохранительных органов – 20 лет. За безупречную службу был награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени, а также нагрудным знаком «Отличник милиции».

После ухода на пенсию Эдуард Марянов трудился водителем в Хозяйственно-транспортном комплексе администрации главы и правительства Бурятии. В сентябре 2022 года был призван на военную службу для участия в специальной военной операции.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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