В Улан-Удэ увековечили память погибшего на СВО полицейского

8 декабря в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании Хозяйственно-транспортного комплекса администрации главы и правительства Бурятии в память об участнике спецоперации Эдуарде Марянове. Он погиб 22 февраля 2023 года при выполнении служебно-боевых задач в селе Никольское Волновахского района ДНР. Указом президента России награждён Орденом Мужества посмертно.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, Эдуард Марянов родился в селе Далахай Тункинского района. Окончил Далахайскую среднюю школу, был призван в ряды Российской Армии, уволен в запас в звании старшего матроса.После служил в органах внутренних дел Тункинского района. Общий стаж работы в системе правоохранительных органов – 20 лет. За безупречную службу был награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени, а также нагрудным знаком «Отличник милиции».После ухода на пенсию Эдуард Марянов трудился водителем в Хозяйственно-транспортном комплексе администрации главы и правительства Бурятии. В сентябре 2022 года был призван на военную службу для участия в специальной военной операции.Фото: пресс-служба правительства Бурятии