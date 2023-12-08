Общество 08.12.2023 в 18:53

На прямом эфире главе республики задавали вопросы про бойцов СВО

Кто-то уточнял про льготы, другие спрашивали про отпуск
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Текст: Ольга Лазарева
На прямом эфире главе республики задавали вопросы про бойцов СВО
На прямом эфире главе Бурятии задали вопросы по поводу региональных выплат: «Почему нет региональных выплат погибшим на СВО? В  других регионах есть». 

Алексей Цыденов ответил на этот вопрос так: «Вопрос такой звучал не раз, рассматривали это. Мне кажется, на фоне федеральных выплат наши - все равно незначительные. В случае, не дай бог смерти, 5 млн - президентских, почти 8 млн - по страховке. Более 12 млн суммарно выплачивается всем родственникам. 

Наши деньги особо погоды не сделают. Мы не экономим деньги. Мы деньги направляем на то, чтобы наши ребята меньше погибали, меньше ранены были. Мы пытаемся им помочь там – на поле боя. Покупаем тепловизоры, квадрокоптеры, - все что им помогает, все самое необходимое на поле боя. Чтобы они могли сберечь себя и меньше погибали. Мы в эту сторону больше деньги направляем. Чтобы меньше было погибших и быстрее была победа. 

Порядка 2 млрд 800 тыс мы из бюджета направили на поддержку по всем направлениям: и по выплатам, и по закупке материально-технических средства, и всего остального. Сами видите, у нас вся республика в этом плане объединившая. Очень много волонтеров - люди сами что-то делают. Здесь, мне кажется,  важнее сохранить жизни тем, кто сейчас воюет». 

Также жители спросили, почему военнослужащему не предоставляют отпуск. За все время мужчина ни разу не был в отпуске. Алексей Цыденов пообещал разобраться с этим вопросом. Также жители поинтересовались – будут ли обеспечивать инвалидов, которые служили на СВО, протезами. 

- Есть отдельное поручение президента – всем ребятам полное обеспечение должно быть протезами и всем необходимым. Через «Фонд защитников» все эти и другие вопросы можно решить, - ответил Цыденов. 

Был и такой вопрос - можно ли расширить перечень услуг, доступных для детей участников СВО. В частности, вход в музеи. 

- В музеи сделаем неограниченное количество раз для детей участников специальной военной операции, – ответил глава.

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