Общество 09.12.2023 в 09:33
История с запретом на вход в улан-удэнский ресторан бойца в военной форме оставила неприятный осадок
Волонтерам сообщают о том, что похожие случаи были и с другими военнослужащими
Текст: Ольга Лазарева
Напомним, на днях, мы сообщали о неприятной истории, которая произошла с волонтером Оксаной Герасименко и ее друзьями. После награждения на празднике, в честь Дня волонтеров, компания зашла в ресторан «Густоф», чтобы поужинать. Но их не пропустили, ссылаясь на то, что с ними был боец в военной форме.
- С этими бойцами я с самого начала спецоперации. Я знаю, через что им пришлось пройти. Я считаю, что это заведение должно обязательно принести публичные извинения бойцу. Даже не извиниться, пусть они выразят свою позицию. Я выражаю ее публично – я патриот России. Пусть они тоже выразят свою позицию. Они живут в моей многонациональной стране. Какие у них ценности, я бы хотела знать. Если форма героя считается позором для их заведения, - заявила Оксана Герасименко.
На следующий день на своей странице в соцсетях директор ресторана Владимир Фоменко опубликовал извинение.
«Я Владимир Фоменко. Являюсь владельцем ресторана Густоф. В первую очередь я лично приношу извинения бойцу и волонтерам, Оксане Владимировне Герасименко. Я признаю, что мои коллеги поступили неправильно. Мы еще вчера обсудили эту ситуацию. К нам часто приходят ребята с СВО. Отдельно хочу пояснить, что в нашем ресторане нет ограничений на вход для участников СВО, людей в военной форме. Я лично проведу инструктаж со всеми работниками ресторана, чтобы впредь таких ситуаций не происходило. Еще раз приношу извинения от себя лично и от всего коллектива Оксане Владимировне и ее коллегам и, конечно же, бойцу», - написал директор заведения.
Казалось бы, конфликт исчерпан. Однако впоследствии наши коллеги из других СМИ разговаривали с сотрудниками того самого ресторана. И то, что услышала Оксана Герасименко и волонтеры, их, мягко говоря, удивило.
- Какой-то неприятный осадок остался от объяснений владельца кафе, особенно его сотрудников. Кажется, Владимир Валерьевич не владеет полной информацией о действиях своих сотрудников. У него кто в лес по дрова. Управляющая не чувствует свой вины, гражданское правое дело воспринимается ею как хейт, на который они не реагируют. Еще речь о том, что кто-то из наших волонтеров грубо разговаривал. Как это возможно? Зная лично Оксану Владимировну это невозможно. Не знаю как у вас, но осадок остался. Еще какой, - пишут в Телеграмм-канале «Волонтеры Прометей».
Кроме того, волонтерам приходят сообщения о том, что их родственников также не пропускали в данное заведение из-за военной формы. Скриншоты переписки опубликовали в Телеграмм-канале.
«Вот реальный случай среди нас. У Татьяны двое сыновей на СВО! Двое! Также Татьяна личным сообщением мне рассказала, что отец приехал проводить сына, они не из Бурятии, и вот такие оказались проводы сына на фронт… Какой матери или отцу, чьи дети на фронте, видеть и слышать такое? Все-таки у этого ресторана не все в порядке с гражданской позицией», - возмущенно пишут в канале.
- С этими бойцами я с самого начала спецоперации. Я знаю, через что им пришлось пройти. Я считаю, что это заведение должно обязательно принести публичные извинения бойцу. Даже не извиниться, пусть они выразят свою позицию. Я выражаю ее публично – я патриот России. Пусть они тоже выразят свою позицию. Они живут в моей многонациональной стране. Какие у них ценности, я бы хотела знать. Если форма героя считается позором для их заведения, - заявила Оксана Герасименко.
На следующий день на своей странице в соцсетях директор ресторана Владимир Фоменко опубликовал извинение.
«Я Владимир Фоменко. Являюсь владельцем ресторана Густоф. В первую очередь я лично приношу извинения бойцу и волонтерам, Оксане Владимировне Герасименко. Я признаю, что мои коллеги поступили неправильно. Мы еще вчера обсудили эту ситуацию. К нам часто приходят ребята с СВО. Отдельно хочу пояснить, что в нашем ресторане нет ограничений на вход для участников СВО, людей в военной форме. Я лично проведу инструктаж со всеми работниками ресторана, чтобы впредь таких ситуаций не происходило. Еще раз приношу извинения от себя лично и от всего коллектива Оксане Владимировне и ее коллегам и, конечно же, бойцу», - написал директор заведения.
Казалось бы, конфликт исчерпан. Однако впоследствии наши коллеги из других СМИ разговаривали с сотрудниками того самого ресторана. И то, что услышала Оксана Герасименко и волонтеры, их, мягко говоря, удивило.
- Какой-то неприятный осадок остался от объяснений владельца кафе, особенно его сотрудников. Кажется, Владимир Валерьевич не владеет полной информацией о действиях своих сотрудников. У него кто в лес по дрова. Управляющая не чувствует свой вины, гражданское правое дело воспринимается ею как хейт, на который они не реагируют. Еще речь о том, что кто-то из наших волонтеров грубо разговаривал. Как это возможно? Зная лично Оксану Владимировну это невозможно. Не знаю как у вас, но осадок остался. Еще какой, - пишут в Телеграмм-канале «Волонтеры Прометей».
Кроме того, волонтерам приходят сообщения о том, что их родственников также не пропускали в данное заведение из-за военной формы. Скриншоты переписки опубликовали в Телеграмм-канале.
«Вот реальный случай среди нас. У Татьяны двое сыновей на СВО! Двое! Также Татьяна личным сообщением мне рассказала, что отец приехал проводить сына, они не из Бурятии, и вот такие оказались проводы сына на фронт… Какой матери или отцу, чьи дети на фронте, видеть и слышать такое? Все-таки у этого ресторана не все в порядке с гражданской позицией», - возмущенно пишут в канале.
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