Бурятский писатель получил литературную премию «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева

Сборник повестей и рассказов «Звезда наша путеводная» Сергея Доржиева, председателя Бурятского отделения Союза писателей России, стал лауреатом Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева в номинации «Короткая проза».– От первого лица я рассказываю о спасении физическом и духовном двух людей – сотрудника милиции и беглеца, – рассказывал Сергей Доржиев. – Это рассказ об эпизодах жизни людей, попавших в экстремальную ситуацию в суровой прелести Байкала, о единстве окружающего мира и человека, о закономерности происходящего и о надежде, которая никогда не должна нас покидать. У каждого из нас есть своя путеводная звезда, надо только не потерять её из виду и не сбиться с пути.Автор получил сертификат на 500 тысяч рублей и памятный знак.Сергей Доржиев родился в селе Харьяска Мухоршибирского района. Работал корреспондентом республиканской газеты «Буряад үнэн», редактором литературно-художественного журнала «Байгал», следователем органов внутренних дел, предпринимателем, писателем. Но писать Сергей Далаевич не прекращал с восьмого класса. Является председатель правления Союза писателей Бурятии и членом Союза писателей России.В 2023 году на соискание Премии в номинациях «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей» было подано 87 работ. В короткий список вошли роман «Тэмуджин» Алексея Гатапова и сборник повестей и рассказов «Звезда наша путеводная» Сергея Доржиева.Церемония объявления и награждения победителей состоялась 8 декабря на площадке Российского Фонда культуры в Москве. Литературная премия учреждена по инициативе Зампреда РФ – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева. Конкурс проводится уже в пятый раз.