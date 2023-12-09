В Бурятии дикие лисы стали в большом количестве выходить к людям без опаски

Жительница Бурятии Аделина Алмакова стала очевидцем необычного явления. На перевале Пыхта ей повстречались лисы. По ее словам, речь не идет об одной или двух лисицах, в этой местности бывает, что к людям выходит сразу несколько диких зверьков. Судя по всему, такое дружелюбие связано с тем, что животные голодают, предполагают жители соседних сел.- Лисы бегали возле перевала Пыхта. Там их достаточно много и они выходят к людям без всякого страха. Я сняла на видео двух, но на самом деле, их там намного больше. Они часто выходят к людям. Некоторые их подкармливают, поэтому они спокойно могут подойти к человеку, - говорит Аделина.Девушка тоже смогла приблизиться к диким животным на близкое расстояние.- Мы спокойно покормили их сладеньким (шоколадом). С рук это опасно делать, все-таки дикое животное. Но если бросить кусочек еды рядом с собой, то лиса спокойно подойдет и сядет рядом с вами, - уверяет Аделина.Фото и видео предоставлено Аделиной Алмаковой.