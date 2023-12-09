Общество 09.12.2023 в 11:44

В Бурятии дикие лисы стали в большом количестве выходить к людям без опаски

Они не боятся людей и обожают шоколад
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии дикие лисы стали в большом количестве выходить к людям без опаски
Жительница Бурятии Аделина Алмакова стала очевидцем необычного явления. На перевале Пыхта ей повстречались лисы. По ее словам, речь не идет об одной или двух лисицах, в этой местности бывает, что к людям выходит сразу несколько диких зверьков. Судя по всему, такое дружелюбие связано с тем, что животные голодают, предполагают жители соседних сел. 

- Лисы бегали возле перевала Пыхта. Там их достаточно много и они выходят к людям без всякого страха. Я сняла на видео двух, но на самом деле, их там намного больше. Они часто выходят к людям. Некоторые их подкармливают, поэтому они спокойно могут подойти к человеку, - говорит Аделина. 

Девушка тоже смогла приблизиться к диким животным на близкое расстояние. 

- Мы спокойно покормили их сладеньким (шоколадом). С рук это опасно делать, все-таки дикое животное. Но если бросить кусочек еды рядом с собой, то лиса спокойно подойдет и сядет рядом с вами, - уверяет Аделина. 

Фото и видео предоставлено Аделиной Алмаковой. 


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