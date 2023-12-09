В фонде «Защитники Отечества» Бурятии прошел День правовой помощи. Участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий и их семьям, а также семьям погибших бойцов оказали порядка 90 бесплатных правовых консультаций.Пришедших интересовали вопросы получения выплат, установления отцовства, порядка реализации наследственного имущества, условий контрактов и другие.- Было приглашено более десяти специалистов из различных ведомств и учреждений: военная прокуратура, военный комиссариат, представители 36-ой армии, уполномоченного по правам человека, министерства социальной защиты населения, государственно-правового комитета Администрации Главы и Правительства Бурятии, управления минюста, наши специалисты, которые оказывали юридическую помощь. На утро предварительно записалось около 60 человек, но пришли люди и без записи, - сообщил руководитель регионального отделения фонда «Защитники отечества» Илья Михалёв.