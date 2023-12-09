Сегодня Международный день борьбы с коррупцией

Ежегодно 9 декабря отмечается учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН Международный день борьбы с коррупцией.В текущем году органы прокуратуры республики во время проверок органов власти и организаций выявили свыше 600 коррупционных нарушений, для их устранения приняли более 330 актов прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли свыше 330 должностных лиц, к административной – 25 лиц.В связи с утратой доверия уволили 2 директора организаций, подведомственных муниципалитетам. По материалам прокурорских проверок возбудили и расследуют 14 уголовных дел.За 11 месяцев 2023 г. в республике зарегистрировано 160 коррупционных преступлений, из них связанных с дачей и получением взятки – 70.К уголовной ответственности за их совершение привлекли руководителей коммерческих организаций, представителей правоохранительных и контролирующих органов, служащих органов государственной власти и местного самоуправления. Обвинительные приговоры постановлены по 51 делу в отношении 56 лиц.Сумма установленного ущерба от коррупционных преступлений составила свыше 29 млн рублей. Добровольно возмещен ущерб в размере 6 млн рублей. На оставшуюся сумму вреда наложили арест на имущество фигурантов уголовных дел.- По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной органами прокуратуры республики, в 309 нормативных правовых актах и их проектах выявлено 462 коррупциогенных фактора. На системной основе проводятся мероприятия правовой и антикоррупционной направленности. Работа на данном направлении продолжается, сообщили в прокуратуре Бурятии.