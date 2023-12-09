Общество 09.12.2023 в 14:15

Сегодня Международный день борьбы с коррупцией

В текущем году прокурорские проверки выявили свыше 600 коррупционных нарушений в Бурятии
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня Международный день борьбы с коррупцией
Ежегодно 9 декабря отмечается учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН Международный день борьбы с коррупцией. 

В текущем году органы прокуратуры республики во время проверок органов власти и организаций выявили свыше 600 коррупционных нарушений, для их устранения приняли  более 330 актов прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли свыше 330 должностных лиц, к административной – 25 лиц. 

В связи с утратой доверия уволили 2 директора организаций, подведомственных муниципалитетам. По материалам прокурорских проверок возбудили и расследуют 14 уголовных дел.

За 11 месяцев 2023 г. в республике зарегистрировано 160 коррупционных преступлений, из них связанных с дачей и получением взятки – 70.

К уголовной ответственности за их совершение привлекли руководителей коммерческих организаций, представителей правоохранительных и контролирующих органов, служащих органов государственной власти и местного самоуправления. Обвинительные приговоры постановлены по 51 делу в отношении 56 лиц.

Сумма установленного ущерба от коррупционных преступлений составила свыше 29 млн рублей. Добровольно возмещен ущерб в размере 6 млн рублей. На оставшуюся сумму вреда наложили арест на имущество фигурантов уголовных дел.

- По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной органами прокуратуры республики, в 309 нормативных правовых актах и их проектах выявлено 462 коррупциогенных фактора. На системной основе проводятся мероприятия правовой и антикоррупционной направленности. Работа на данном направлении продолжается, сообщили в прокуратуре Бурятии. 

Теги
Общество

Все новости

Главу района в Бурятии обвиняют в убийстве
09.12.2023 в 20:46
Сегодня в Бурятии отмечают День Героев Отечества
09.12.2023 в 17:14
Фонды оплаты труда педагогов, работников медицины, культуры и соцзащиты в Бурятии с 1 января вырастут на 10%
09.12.2023 в 14:32
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,3 млн в надежде заработать на инвестициях
09.12.2023 в 14:25
Сегодня Международный день борьбы с коррупцией
09.12.2023 в 14:15
«Бурятия за президента»
09.12.2023 в 13:46
Глава Бурятии пообщался с жителями республики
09.12.2023 в 13:40
В фонде «Защитники Отечества» Бурятии прошел День правовой помощи
09.12.2023 в 12:13
В Бурятии дикие лисы стали в большом количестве выходить к людям без опаски
09.12.2023 в 11:44
Бурятский писатель получил литературную премию «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева
09.12.2023 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
Сегодня в Бурятии отмечают День Героев Отечества
Республика вспоминает воинов-земляков, проявивших мужество, отвагу и героизм при выполнении боевого задания
09.12.2023 в 17:14
Фонды оплаты труда педагогов, работников медицины, культуры и соцзащиты в Бурятии с 1 января вырастут на 10%
Глава Бурятии сообщил о повышении зарплат для отдельных категорий работников социальной сферы
09.12.2023 в 14:32
Глава Бурятии пообщался с жителями республики
На прямом эфире были затронуты злободневные вопросы и проблемы
09.12.2023 в 13:40
В фонде «Защитники Отечества» Бурятии прошел День правовой помощи
Пришедших интересовали вопросы получения выплат, установления отцовства, условий контрактов и многое другое

09.12.2023 в 12:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru