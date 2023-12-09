Общество 09.12.2023 в 14:32

Фонды оплаты труда педагогов, работников медицины, культуры и соцзащиты в Бурятии с 1 января вырастут на 10%

Глава Бурятии сообщил о повышении зарплат для отдельных категорий работников социальной сферы
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Текст: Ольга Лазарева
Фонды оплаты труда педагогов, работников медицины, культуры и соцзащиты в Бурятии с 1 января вырастут на 10%

Глава Бурятии Алексей Цыденов 8 декабря во время прямого эфира в своих социальных сетях сообщил о повышении зарплат для отдельных категорий работников социальной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации.   

- У нас учителя, врачи и педагоги дополнительного образования - это «указные» категории, у которых по указу Президента зарплата приравнивается к средней по республике. У нас в этом году ориентир – 47 тыс. рублей. Это средний доход от трудовой деятельности. В следующем году, прогнозно – 54 тыс. рублей. То есть и зарплата учителей в среднем будет подтягиваться до 54 тыс. рублей. Это без учета доплат за классное руководство. Для этих целей уже почти 600 млн рублей дополнительно выделено на следующий год к фонду заработной платы учителей в целом по республике. Повышение зарплаты с 1 января будет. Опять же, она зависит от часов, от нагрузки, - пояснил он.    

В бюджете республики дополнительно предусмотрено более 1,4 млрд рублей для повышения на 10% фондов оплаты труда «указников» в 2024 году:     

- педагогов общего образования;   
- педагогов дошкольного образования;   
- педагогов дополнительного образования;   
- преподавателей и мастеров СПО;   
- педагогов детских домов;   
- врачей;   
- среднего и младшего медицинского персонала;   
- социальных работников;   
- работников культуры.

 

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