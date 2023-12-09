Общество 09.12.2023 в 17:14

Сегодня в Бурятии отмечают День Героев Отечества

Республика вспоминает воинов-земляков, проявивших мужество, отвагу и героизм при выполнении боевого задания
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Текст: Ольга Лазарева
Сегодня в Бурятии отмечают День Героев Отечества

9 декабря вся наша страна отмечает День Героев Отечества. Этот день - продолжение традиций, сложившихся исторически, сохранение памяти о подвигах наших воинов и дань уважения.

В рамках празднования Дня Героев Отечества в библиотеках города прошли встречи с удивительными и отважными гостями – настоящими героями.

Урок мужества в PRO100Библиотеке провели представители общественной организации ветеранов «Боевое братство», участники СВО: Вячеслав (позывной «Аргада») и Владимир Етобаев

Герои поделились своими историями, рассказали о важности учебы, выборе профессии, о подвигах и о людях, которые из совершают, отвечали на нескончаемые вопросы ребят. Вместе вспомнили героев Великой Отечественной, подвиг Алдара Цыденжапова.

Библиотека им. Н. Дамдинова встречала Андрея Шубина, инструктора по парашютной подготовке, спасателя первого класса, старшего парашютно-десантной группы поисково-спасательного отряда №1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Андрей рассказал о работе героев невидимого фронта: спасателей, показывал эксклюзивные кадры съёмок спасательных операций, делился историями друзей и коллег. Андрей Шубин – частый гость библиотек и каждая встреча с ним – это всегда новые открытия, удивление и неиссякаемые вопросы от ребят.

Библиотека им. Липатова с учениками школы № 51 познакомились с подполковником полиции Олегом Харитоновым, кавалером ордена «За отвагу», ветераном боевых действий, участником специальной военной операции. Его рассказ о службе и подвигах своих товарищей стал настоящим уроком патриотизма и примером для подражания.

Центральная городская библиотека провела тематическую встречу в формате «Живая книга». Своими историями поделились участники СВО, представители общественной организации ветеранов «Боевое братство» и фонда «Защитники Родины», сообщает мэрия Улан-Удэ.

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