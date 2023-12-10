Общество 10.12.2023 в 11:11
В Бурятии прокурор навестил подростков в закрытой спецшколе
Воспитанники интересовались вопросами уголовного законодательства
Текст: Евгения Гармаева
Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях посетил специальное учебно-воспитательное образовательное учреждение «Республиканская специальная общеобразовательная школа закрытого типа».
Работник рассказал подросткам о правилах поведения в обществе, соблюдении безопасности на улице. В живой беседе смоделировали различные конфликтные ситуации и предложили пути их решения.
Как отметили в Прокуратуре РБ, в конце мероприятия воспитанники учреждения активно задавали вопросы о применении уголовного законодательства, видах ответственности за совершение противоправных действий.
Фото: Номер один