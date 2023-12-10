В Бурятии прокурор навестил подростков в закрытой спецшколе

Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях посетил специальное учебно-воспитательное образовательное учреждение «Республиканская специальная общеобразовательная школа закрытого типа».

Работник рассказал подросткам о правилах поведения в обществе, соблюдении безопасности на улице. В живой беседе смоделировали различные конфликтные ситуации и предложили пути их решения.

Как отметили в Прокуратуре РБ, в конце мероприятия воспитанники учреждения активно задавали вопросы о применении уголовного законодательства, видах ответственности за совершение противоправных действий.







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