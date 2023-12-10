В Бурятии двум малышам провели сложную операцию на черепах

Ведущие нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России прибыли в Бурятию. В Детской республиканской клинической больнице они оказывали консультативно-лечебную помощь детям со сложным заболеванием по нарушению развития черепа и головного мозга - краниостеноз (краниосиностоз). 6-7 декабря совместно с врачами-нейрохирургами ДРКБ доктора провели две операции для двух малышей.

«Прооперировали двух малышей с краниосиностозом. Потребность в операции объясняется тем, что если кости черепа не расширить, то головной мозг будет плохо развиваться. Эти операции нужно делать своевременно, пока еще симптомы не сильно развиты и тогда результат позволяет сказать, что ребенок после операции будет полностью излечен. Один малыш, которого мы оперировали, ему было уже пять лет, там развитие краниостеноза несколько затянулось, но нам удалось провести хирургическую коррекцию. Малыш чувствует себя хорошо. Ориентировочно через полгода ему предстоит второй этап операции. Второй малыш был оперирован пораньше, до года. Это как раз оптимальный возраст для проведения таких операций. Дети чувствуют себя удовлетворительно»,

- сообщил Александр Ким, заведующий отделением нейрохирургии для детей №7 НМИЦ им. В. А. Алмазова.



Александр Ким отметил, что в ДРКБ создана и активно развивается нейрохирургическая служба.



«Нейрохирурги представляют собой слаженную команду, они довольно молодые все, но можно позавидовать даже жителям вашей республики, что у вас за несколько лет сформировалась такая команда специалистов - детских нейрохирургов, которые готовы оказать любую помощь круглосуточно. Свой путь они начинают в такой хорошей клинике, больница новая, построена несколько лет назад и она представляет крупный клинический детский центр, где есть специалисты разного уровня»,

- говорит он.



Мама пятилетнего Алдара, которому провели операцию, не могла сдержать слез и благодарила нейрохирургов по оказанию помощи ее сыну.



«Благодарна всем врачам за их профессионализм, они люди с огромным сердцем. Спасибо врачам из Центра Алмазова за помощь. Хочу отметить работу нашего лечащего врача Цырена Баировича Балданова - грамотный, компетентный доктор. Он нам очень помог. Спасибо всем, кто участвовал в данной операции. Здоровья, терпения и легкой руки! Хорошо, что все прошло благополучно. Предстоит нам теперь период реабилитации»,

- говорит мама Алдара.



Фото: ДРКБ РБ